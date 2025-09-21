Celebració
El Diverland celebra la seva 6a edició amb uns 2.500 assistents
El festival, muntat per l’Orquestra Di-Versiones, ha omplert durant tot el cap de setmana el càmping Cala Gogo&Internacional de Calonge amb tallers, jocs, música i molta nostàlgia
Carla Ventura Ponce
La sisena edició del festival Diverland, s’ha acomiadat avui de tot un cap de setmana en què al voltant d’uns 2.500 nostàlgics dels 80 i els 90 han tornat a ser l’ànima de la festa. L’esdeveniment, muntat per l’Orquesta Di-Versiones, ha comptat amb una programació plena d’activitats i música, i ha aconseguit omplir de bat a bat el càmping Cala Gogo&Internacional de Calonge, el mateix municipi on van néixer el grup.
Després d’un Diverbeach d’èxit, que es va celebrar a finals d’agost, Di-Versiones encara s’havia d’acomiadar de l’estiu amb una darrera macrofesta, amb més música, més ball i, enguany, Gremlins. I és que, la temàtica de l’edició d’enguany eren aquests mítics personatges cinematogràfics dels vuitanta, tot en honor als assistents del festival i l’enyorança. Encara més, els diferents punts del càmping que han acollit activitats tenien noms com Espiente, Verano azul o The Goonies.
D’entre tallers per a tota la família, classes d’aeròbic i jocs, del cartell en destacava el concert de Di-Versiones d'ahir a la nit, és clar que no podia faltar. També l’actuació dels bisbalencs El Frenillo de Gauguin d’avui al migdia era amolt esperada i una de les més destacades dins la programació musical. «Estem molt contents i el públic també, tenim ganes de tornar l’any que ve», ha dit Albert Fort, el líder dels Di-Versiones, davant d'una festa ja «més que consolidada».
«El pròxim quatre d’octubre pararem per a descansar, però a partir de novembre ja tornem per a començar una gira per sales de concerts», ha conclòs Fort, que ja gaudia de la Diver paella, un dinar que tancava el cap de setmana i que, de segur, ha deixat els assistents amb ganes de més. Ni les prediccions meteorològiques del dia d'avui han impedit la festa, «hem pogut fer-ho tot, no ens ha caigut ni una gota», han celebrat abans de marxar cap a casa.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Retiren els bancs d’una placeta de sota les vies de Girona per evitar l’acumulació de gent
- Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona