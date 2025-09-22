El 2 en 1 d’El Petit de Cal Eril
La banda tanca amb dues nits al Palau de Fires de Girona la seva particular gira de retorn en un iglú de vent: dos concerts en un, dins i fora de la bombolla, per presentar «Eril Eril Eril»
«Som conscients que aquest concert s’ha de patir una mica. Sabem que ara fa calor, però s’ha de tenir paciència, perquè aquí passaran coses», va prometre Joan Pons, ànima d’El Petit de Cal Eril. El motiu del patiment: la càlida atmosfera que es crea -quin contrasentit- dins un iglú, l’escenari dels seus concerts de retorn.
Després de quatre anys sense publicar material nou, i de gairebé tres sense tocar, la banda ha tornat amb Eril Eril Eril, un disc que ha presentat amb una sèrie de concerts poc convencionals dins el globus aerostàtic que l’artista Jordi Enrich ha convertit en iglú de vent, una tenda de campanya inflable que la formació ha muntat a les quatre capitals catalanes aquest estiu. Girona va ser dissabte i diumenge la darrera parada del tour.
El públic convocat per l’Auditori de Girona travessava la frontera, normalment tancada, que l’uneix amb el Palau de Fires. Allà, l’esperava l’estructura efímera, una enorme vela de tons rosats per cobrir els músics i els espectadors, i que, gràcies a les llums, va anar-se tornant verd, ataronjat o blau amb el pas de les cançons. El joc visual també incloïa les mateixes ombres dels músics sobre la carpa i, en alguns moments, projeccions de cares.
Amb tothom ja situat -285 espectadors dissabte, 221 diumenge- la banda va arrencar amb Aigua fosca i Riu avall, dos dels temes més recents.
«Fa 300 anys que fem música i això ens dona experiència. Som els mateixos fent el de sempre, però hem canviat», va avançar Pons per presentar Jo ja no sóc qui era. «A millor!», li van cridar des del públic.
Joan Pons va correspondre celebrant l’optimisme -«sou optimistes, a Girona! estem bé, sempre necessitem estar millor»-, en una broma que aniria repetint al llarg de la nit mentre anava passant revista al seu darrer àlbum al costat d’Ildefons Alonso (bateria), Dani Comas (guitarra) i Jordi Matas (baix).
Justament Matas, assegut per un problema de salut, havia estat el dia abans al concert de Patti Smith a l’Auditori de Girona. «Diu que va ser espectacular. Amb 78 anys... sé que sou optimistes, però no ens imagino amb 78 anys sent el Vell de Cal Eril», va seguir la broma Pons amb els seus discursos dispersos habituals, mentre el repertori avançava amb Claus dins de casa o Totes les lleis dels homes.
I a partir d’aquí, el concert va ser un altre. Van passar «les coses»: l’iglú es va desinflar, el públic va quedar alliberat per anar guanyant espai pel palau firal i el grup va passar a «les cançons de fa 3 milions d’anys».
«Ha arribat el moment de fer uns dancings... Suaus, ja sabeu que som de ballar suau», va anunciar el cantant per avançar amb Com puc saber el que penses, Pols, Som transparents o Partícules de déu.
Si no fos tan fàcil, la cançó que tanca el nou àlbum, dedicada a les mares, va marcar el final.
Amb tot va ser el bis, colofó d’un concert que en realitat van ser dos, el de dins i el de fora de la bombolla. El del gaudi de retrobar-se amb El Petit de Cal Eril i, abans, el de «patir» per la temperatura.
Potser els qui més van gaudir i menys van patir van ser la canalla que havia acompanyat els seus pares al concert. Quan van sortir de la màgia de la cova, van ser uns quants els que van aprofitar per fer unes bones corredisses per la foscor del Palau de Fires. Els petits de Cal Eril. Perdó per la broma, era impossible no fer-la.
