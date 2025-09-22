Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Arrenca la mostra Olot.doc a les escoles amb la projecció de l'oscaritzat "No other land"

La mostra arriba a les escoles i també al públic general amb una desena de projeccions documentals i col·loquis

Una escena de l'oscaritzat documental &quot;No other land&quot; que inaugura la mostra a les escoles.

Una escena de l'oscaritzat documental "No other land" que inaugura la mostra a les escoles. / DdG

Redacció

Redacció

Olot

La mostra Olot.doc ha arrencat aquest matí la seva programació a les escoles amb la projecció del documental premiat amb un Oscar No other land, que parla de l’expulsió massiva de la comunitat palestina a Cisjordània per part d’Israel. La jornada es va acompanyar amb una conversa amb el periodista Joan Roura.

La programació escolar continuarà demà amb la projecció de Flow: un mundo que salvar, i durant els pròxims dies també podran veure Sol a Groenlàndia, River, The shadow scholars (estrena a l’Estat). Pel que fa a les projeccions pel públic general, començaran avui als cinemes Olot amb el documental Cristina García Rodero: La mirada oculta, que fa un repàs de la vida i obra de la fotògrafa espanyola.

Les jornades s’allargaran fins al 27 de setembre, amb la projecció dels documentals Everest Dark:the mountain is angry, que porten en estrena a l’Estat; Facing war i Two strangers trying not kill each other.

TEMES

