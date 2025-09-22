Entrevista | Leticia Dolera Actriu, guionista i directora
«En el porno que miren els xavals no es veu, però la sexualitat té una part meravellosa de comunicació»
Leticia Dolera és la creadora, directora i actriu de la sèrie Pubertad (HBO Max, des del dimecres, dia 24), sensible drama sobre les repercussions d’un rumor i, més endavant, una denúncia d’agressió sexual en un poble català imaginari i una colla castellera.
Juan Manuel Freire
Aquesta pregunta sol ser complicada, però com va començar tot?
Tot va partir d’una conversa amb [el productor] Oriol Maymó a la sala de muntatge de Vida perfecta, fa set anys. Havíem sentit d’un cas d’agressió sexual entre menors que, com el de la sèrie, estava en el terreny dels grisos. I a tots dos ens havia sorprès com havien reaccionat els adults: replegant-se i defensant el seu, en lloc d’obrir-se a reflexionar i a reconèixer conjuntament que aquests nens podrien haver creat una situació que va fer patir a una nena. No vaig deixar de pensar en aquesta conversa. També des del punt de vista de xavals que estan explorant, provant els seus límits… Són capaços d’entendre on acaba el joc i l’exploració i on comença l’abús? Mentre em vaig documentar per a aquesta sèrie, vaig entendre que sí que són capaços d’entendre-ho. El que cal fer és explicar-los.
D’altra banda, hi ha el marc de la cultura castellera. D’on li ve aquest interès?
Tenia clar que volia emmarcar la història en la cultura popular. Volia mostrar, metafòricament, la convivència entre tradició i progrés. Vaig arribar a pensar que podria succeir en una confraria de Setmana Santa, però aquí la religió cobrava molt de protagonisme i es menjaria tota la història. En començar a investigar tradicions catalanes, vaig anar a parar a la imatge del castell. I em vaig adonar que era perfecte per a una sèrie en la qual es parla de l’íntim, però també del col·lectiu i del poder de la col·lectivitat. En un castell, la ‘pinya' és la base, que seria com els valors ètics que ha de construir una societat. El 'tronc’ es basa també en la confiança; consisteix a pujar els uns sobre els altres.
Com a Vida perfecta, continua explorant qüestions de sexualitat, un tema que rares vegades s’aborda en profunditat en les sèries, encara que sigui un format ideal.
El fil connector és que em faig preguntes. Preguntes que han de veure amb habitar el món. I, per tant, tenen a veure amb la relació amb una mateixa i amb els altres. Això passa per les relacions familiars, però també per la sexualitat. La sèrie parla, efectivament, de sexualitat, de consentiment o de masculinitat, però també de la família i del poder del col·lectiu.
Com es treballa amb actors tan joves i tractant temes tan delicats?
Em vaig adonar de l’important que és per als xavals tenir adults de referència que no siguin els seus pares. Amb la teva mare o el teu pare no parlaries de segons quins temes per vergonya. Va estar amb nosaltres una noia que treballa en la Fundació Vicki Bernadet en prevenció d’abusos sexuals en la infància. La sexualitat és una cosa íntima i és una cosa vulnerable, un terreny d’autoconeixement i de coneixement de l’altre. Que pot ser que en la pornografia que puguin haver vist no es mostri així, però la sexualitat té un costat meravellós lligat a la comunicació.
La sèrie pertany una mica al subgènere de terror ‘sap què fa la seva filla o el seu fill ara mateix?’.
La mirada sobre els personatges dels pares i les mares és comprensiva. No els jutjo, no dic: «Tu ho fas bé, tu ho fas malament». Tu el que fas el millor que pots. I si el teu entorn et dona eines per a fer-ho millor, ho faràs millor.
Lamenta que sovint es ratlli als adolescents de meres víctimes de l’edat de la poca-solta, en lloc de prestar-los l’atenció que mereixen?
Sí, saber què senten i saber què pensen. Treballant amb el repartiment jove, em vaig adonar de l’important que és asseure’t, mirar-los i demostrar que et preocupa saber què pensen, què senten, què desitgen i què els fa feliços. Parlant-los com a un adult, no com a un nen. Si t’asseus amb ells i poses en valor la seva opinió, les seves reflexions, és al·lucinant el molt que s’empoderen. A mi em va emocionar molt.
Ells, els actors joves, s’han sentit transformats per l’experiència de fer la sèrie?
M’han explicat coses íntimes que no vull compartir. Però sí, han crescut molt, perquè al final un rodatge també és una responsabilitat molt gran. No és com el col·le, on pots faltar un dia si et trobes malament. Parar un rodatge és una cosa molt forta. Estar ficat en un d’ells requereix compromís. I avui dia, quan, com dèiem, el compromís no es valora, ells han de comprometre’s amb la sèrie, amb el personatge, amb la història que estan explicant... Crec que van créixer molt entre el primer dia de rodatge i l’últim.
Aina Martínez, Manu en la sèrie, és una estrella.
Ella és l’única que és castellera… La vaig trobar en una colla [Els Nens del Vendrell]!
Amb la seva manera lenta, pausada, de dosar la informació, sembla voler enfrontar a l’espectador als seus propis prejudicis. És així?
M’interessa la ficció que no t’està dient tota l’estona el que has de pensar, sinó que et planteja qüestions morals i et posa enfront d’elles d’una manera emocional i et remou per dins. Això és el que intent. Em sortirà millor o pitjor, a vegades, però és el tipus de ficció que a mi m’agrada, la que em pren com una espectadora desperta; que no s’ha assegut davant del televisor per a no pensar.
