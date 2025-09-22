La segona part de la Trobada de Circ de les Comarques Gironines, diumenge a Salt
A partir de les 4 de la tarda hi haurà activitats per a professionals i aficionats al parc de la Massana
DdG
El Parc de la Massana de Salt acollirà aquest diumenge la segona part de la VIII Trobada de Circ de les Comarques Gironines. La cita impulsada pel Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona per acostar el circ al carrer es va celebrar el 4 de maig, però no es van poder dur a terme totes les activitats pel mal temps. Diumenge, a partir de les 4 de la tarda, el col·lectiu oferirà tallers, exhibicions i jams per experimentar amb el circ, amb activitats tan per a professionals com per a aficionats.
La trobada començarà amb el taller Circ en família, un espai de descoberta del circ dirigit a totes les edats, seguidament amb el taller de verticals dirigit per Aida Pasqual, taller el qual hi poden participar tota mena de nivells.
A mitja tarda la Companyia Flying Pikmis portarà el seu espectacle Endangered, una demostració d'habilitat amb els trapezis.
Al vespre es farà el tancament de la jornada amb un espectacle d’improvisació amb el moviment, la música i el foc.
