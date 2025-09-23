Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La ficció 'Gènesi' narrarà la revolució gastronòmica del cuiner Ferran Adrià i del restaurant El Bulli

La coproducció de 3Cat coincideix amb l'any en què Catalunya és Regió Mundial de la Gastronomia

Protagonistes i responsables de la sèrie 'Gènesi' al Festival de Sant Sebastià.

Protagonistes i responsables de la sèrie 'Gènesi' al Festival de Sant Sebastià. / 3Cat

ACN

La sèrie de ficció de sis capítols 'Gènesi' narrarà la revolució gastronòmica que va suposar la irrupció al panorama mundial del cuiner Ferran Adrià i del restaurant El Bulli. La producció, basada en fets reals "però amb llicències dramàtiques que amaguen secrets desconeguts", s'ha anunciat en el marc del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i amb motiu d'un sopar per celebrar la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. 3Cat, Minoria Absoluta i Fishcorb Media produeixen una ficció que compta amb l'impuls de la Generalitat. David Pujol en serà el director i entre l'elenc protagonista hi haurà Mònica López, Miquel Fernández, Ivan Massagué o Carlos Cuevas.

La producció es començarà a rodar aquest desembre i s'estrenarà la tardor del 2026 a 3Cat en exclusiva i en català. 'Gènesi' arribarà més endavant també a Netflix, que participa del projecte i en farà difusió a la resta d'Espanya i Llatinoamèrica.

La història i els seus continguts culinaris, que compten amb l'aval d'ElBulli Foundation, combinarà trames i secrets personals en el passat i el present, amb una estètica "cuidada" que pretén retre homenatge tant a l'alta gastronomia com a la cuina tradicional, i als productors i productes del paisatge català que les inspiren.

Al llarg dels sis capítols s'explicarà com als anys 80 un jove Ferran Adrià entra per atzar a les cuines d'El Bulli, on coneix Juli Soler. Serà l'inici d'una revolució gastronòmica que convertirà el restaurant de la Cala Montjoi en el millor del món. Aquest camí, no exempt de dificultats i agres enfrontaments, canviarà per sempre les seves vides i situarà la cuina catalana al mapa del món.

