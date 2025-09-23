Peralada exposa 300 tresors de la col·lecció cervantina a la Serrería Belga de Madrid
«Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada», que es podrà veure fins al 23 de novembre, inclou peces del bibliòfil Miquel Mateu que surten per primera vegada de la biblioteca del castell empordanès
EFE
Més de 300 peces de la col·lecció cervantina del Museu Castell de Peralada, creada pel bibliòfil Miquel Mateu, surten per primera vegada de la seva emblemàtica biblioteca per exposar-se a l’Espai Cultural Serrería Belga de Madrid, quan ambdues institucions celebren el seu primer centenari. Mil y un Quijotes. De El Paular al Castillo de Peralada es podrà veure fins al 23 de novembre.
L’exposició cervantina, comissariada per Susana García, conservadora del Museu Castell de Peralada, està dividida en sis parts, que arrenquen explicant l’origen de la col·lecció que va crear Miguel Mateu, una de les més importants de caràcter privat de tot el món. A partir d’aquí, es mostren nombrosos dels seus tresors.
Entre ells, la primera edició del Quijote impresa a València el 1605 per Pedro Patricio Mey; l’edició de Juan de la Cuesta de 1608, així com les primeres traduccions a altres llengües, com la de César Oudin al francès el 1614. I ja al segle XX, sorprèn una edició japonesa de 1936 amb il·lustracions de Serizawa Keisuke en què els personatges apareixen com a samurais.
La mostra no s’oblida de la iconografia quixotesca, i entre cromos, ex libris, cartes, pintures, dibuixos i gravats, el visitant trobarà la pintura elaborada entre 1929 i 1930 per Josep Maria Sert sobre l’episodi del llibre Las bodas de Camacho, destinada al mural del menjador de l’hotel Waldorf Astoria de Nova York, segons destaca la comissària.
A més de repassar altres obres de Cervantes a l’espai De Galatea a Sigismunda, l’exposició revela la importància del Quixot a l’escena musical, amb diverses peces com la partitura i el llibret manuscrit de la sarsuela de Domingo Perramon de 1892.
La relació de l’enginyós Hidalgo amb Madrid també hi és present, per exemple, amb el catàleg de la primera biblioteca cervantina en braille d’Espanya, editada per l’Ajuntament de Madrid.
Aquesta exposició és així mateix una oportunitat per apropar-se, d’una banda, al Castell, construït al cor de l’Empordà al segle XIV pels comtes de Peralada, i per altra, a la figura de Miguel Mateu (1898-1972), que adquireix el complex palatí al marquès de la Torre l’any 1923 per donar curs a la seva afició col·leccionista, lligada a la història d’una família d’industrials de la metal·lúrgia amb arrels a la ciutat de Barcelona.
Mateu va incrementar la ja ben dotada biblioteca, que en l’actualitat compta amb 100.000 volums, adquirint nombrosos incunables o execucions de la noblesa, i especialment amb peces de la creació cervantina, de les quals va aconseguir reunir més de 5.000 edicions.
La Serrería Belga és un edifici construït als anys 20 del segle passat, i, precisament, la fusta que allà es treballava procedia de les pinedes del Paular, a la serra madrilenya de Guadarrama, d’on van sortir els plecs sobre els quals es va imprimir la primera edició de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha el 1605.
