«Thauma», «Dones de ràdio» i «Mort d’un comediant», a Lloret
El teatre lloretenc acollirà aquesta tardor trenta propostes, amb noms com Àngels Gonyalons, Miguel Rellán o Xavier Albertí
Thauma, El maestro Juan Martínez o Dones de ràdio seran tres dels espectacles que passaran pel Teatre de Lloret de Mar aquesta tardor. S’hi veuran trenta espectacles entre setembre i gener, amb noms com Àngels Gonyalons, Jordi Bosch o Miguel Rellán. El teatre serà l’escenari, juntament amb el Casal de l’Obrera, de propostes de teatre, música, dansa, cinema i familiars, amb especial atenció per als professionals lloretencs, com el director Xavier Albertí o el coreògraf Arnau Pérez.
La programació teatral s’obrirà amb Nadia, de La Conquesta del Pol Sud el 28 de setembre. També s’hi veurà Entrañas, de la companyia El Patio; Vientos del pueblo, l’homenatge al poeta Miguel Hernández de Pep Tosar o dos dels èxits de la temporada passada: Mort d’un comediant de Guillem Clua, amb Jordi Bosch com a protagonista, i Dones de ràdio de Cristina Clemente, amb Àngels Gonyalons encapçalant el cartell.
Coincidint amb la designació de Catalunya com a Regió Gastronòmica Mundial, s’han programat Un menú tancat de Jordi Casanovas i La cuina d’Els Pirates i, juntament amb Lloret Turisme i el Gremi de Bars i Restaurants i el d’Hotelers, s’impulsarà una acció conjunta per promocionar els establiments lloretencs.
Pel que fa al públic familiar, la companyia Teatre al Detall durà a Lloret La nena dels pardals i, en col·laboració amb el cineclub Adler, s’ha organitzat una nova sessió d’El meu primer festival de cinema.
Lloret participa per segon any consecutiu al projecte Tardor en Dansa. En aquesta ocasió el dissabte 18 d’octubre es podran veure cinc espectacles al Parc de Can Saragossa -Am I what d’Elvi Balboa, Out of line de Kernel Dance Theatre, Sadnessländ de Carla Sisteré, Vibra! d’Arnau Pérez i Aperitivo de Los Informalls- i, uns dies abans, Transmissions amb Guille Vidal Ribas. La temporada de dansa es completarà amb Beneath de la companyia Thomas Noone.
En el marc del programa de suport a la creació, Lloret acollirà dues obertures de procés creatiu: de El Club dels 27, dirigit per Martí Torras, i de Must be funny de Francesc Cuéllar, dos espectacles que s’estrenaran l’any vinent.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts