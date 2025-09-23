La Veronal fa ballar Rodoreda a «La mort i la primavera»
La companyia inaugura aquest dijous la temporada del TNC amb una adaptació de la novel·la de l’escriptora després de l’estrena de l’obra, aquest estiu, a la Biennal de Dansa de Venècia
Amb les dotze funcions de Barcelona ja plenes, es veurà també a Temporada Alta al novembre
Marta Cervera
Marcos Morau, director de l’aclamada companyia La Veronal, necessita fer coses diferents. Aquest dijous obrirà la temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) amb La mort i la primavera, el seu primer espectacle inspirat en una novel·la, un estrany text de Mercè Rodoreda que es va publicar després de la seva mort. D’ella capta l’essència per transformar-la en una altra cosa amb poderoses imatges i música donant curs a la llibertat creativa que es veurà a principis de novembre al festival Temporada Alta.
La proposta serà una mica diferent de la que es va veure al Teatre Malibran aquest estiu dins de la Biennal de Dansa de Venècia. "En aquests dies espero que puguem donar la forma adequada a l’espectacle. Tot i que la perfecció no existeix, cal intentar trobar-la", assenyalava fa uns dies Morau, encantat de tornar a la Sala Gran, escenari on La Veronal va triomfar amb Openning night.
Oferiran dotze funcions (10.600 entrades) per a les quals ja no queden entrades. Sí que n’hi ha, encara, per a les dues sessions programades al Teatre Municipal de Girona l’1 i 2 de novembre, dins la programació de Temporada Alta.
Elements fantàstics
La nova peça vol reflectir l’essència de la novel·la més íntima i fosca de Rodoreda, amb elements fantàstics i deutora del clima de devastació de la postguerra. Aquesta versió de La mort i la primavera no intenta explicar la novel·la sinó captar "l’angoixa que va viure l’autora i aquesta llibertat que suposava la mort". Morau la utilitza per esperonar la seva creativitat, i el mateix fan els seus fantàstics ballarins i la compositora i cantant Maria Arnal, amiga i col·laboradora de La Veronal (Sonoma i la pel·lícula Polvo serán) que també actua a l’obra. "Volem generar un espai d’obertura, de llibertat de recepció". Utilitzen la música i les imatges per plasmar la seva visió de la novel·la desplaçant la paraula per "convertir-la en un monstre gran i recrear un paisatge fosc, catàrtic".
La novel·la és en la base del seu treball, però adopta un forma molt diferent. Fins i tot a l’hora de crear la música. "La música no és meva realment ja que està al servei de Morau, de La Veronal i de Rodoreda". En aquesta ocasió les lletres de les cançons no són tan importants pel que diuen sinó per l’espai sonor que creen. "He posat l’accent en la sensorialitat del so més que en el contingut discursiu", afirma la compositora i cantant. A més, dues intèrprets, Lorena Nogal i Marina Rodríguez, parlen en l’espectacle. Tots van un pas més enllà en aquesta obra. "Com a artistes ens agrada arriscar, no posar-nos-ho fàcil. Aquest espectacle és més fonètic que semàntic", apunta Morau.
L’espectacle conjuga la dimensió política del text amb la dimensió més poètica i existencial. "Em costa molt separar poètica i política i en aquest moment més que mai. Rodoreda parlava d’una opressió, d’una sensació de foscor, d’un exili, d’una Guerra Civil i d’una repressió. Tot això ressona en el nostre present i la mort ressona amb el genocidi. Amb tot el que passa al món costa molt anar al teatre tot i que fer-ho sigui un acte de resistència. Sembla que el present ara és Gaza i que les altres coses són ridícules. No podem ser tots allà ni parar el món, cada un ho fa com pot. La flotilla és allà però tot és insuficient. L’art no canvia el món. Canvia a les persones i aquestes sí poden canviar el món", afirma Moreau.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives