Cloe Riembau guanya el Premi Sona9 2025 amb la seva proposta entre el pop d’autor, el jazz i l’indie pop
Sodi s’emporta el Premi Joventut i Bru, el guardó Èxit
Guillem Roset (ACN)
La cantautora de la Bisbal de l’Empordà Cloe Riembau ha guanyat aquest dimarts el Premi Sona9 2025. L’artista emergent s’ha imposat a la resta de finalistes a la gran final amb la seva proposta que es mou entre el pop d’autor, el jazz i l’indie-pop de clara influència britànica. El segon classificat ha estat Sodi, que s’ha emportat el Premi Joventut amb el seu viatge al new wave dels vuitanta i l’indie dels noranta. El tercer classificat amb el guardó Èxit ha estat la banda lleidatana Bru, amb un pop intimista i de cambra. Tal com ja s’havia anunciat, el quintet tarragoní Sodi s’ha emportat el Premi Verkami per votació popular. Bru també ha guanyat el Premi Cases de la Música.
La final de la 25a edició del Sona9 ha atorgat més de 50.000 euros repartits en cinc premis. Cloe Riembau s’ha emportat el reconeixement més important, que s’atorga al millor grup del concurs segons la votació del jurat.
El premi inclou l’enregistrament d'un disc als estudis Camaleó de Tordera i edició digital d’un disc, gravació d’un videoclip coordinar per TV3, signatura d’un contracte discogràfic amb la companyia discogràfica pactada amb l’artista, una campanya de publicitat i una gira de concerts promocionals i remunerats als festivals Acústica de Figueres, Mercat de Música Viva de Vic, al FiM de Vila-seca, Festes de Santa Tecla, Festes de la Mercè, Capsa Music Festival de Tarragona i a la final del Sona9 del 2026.
Després d’haver rebut el premi, la cantautora del Baix Empordà s’ha mostrat “molt contenta” i “amb moltes ganes de seguir fent música” .”Que el premi o el que sigui em porti on m'hagi de portar”, ha celebrat.
Entre les possibilitats que li donarà el premi hi ha una gira per diferents festivals. Aquesta gira li donarà una “oportunitat”. “Potser pel meu compte no hauria pogut i és un pas molt bo per expandir la música”, ha aplaudit.
Cloe Riembau ha sentenciat que per a ella la música és un “refugi” on s’escapa de la realitat. “Me la poso quan tinc un moment feliç o trist. És el meu refugi”, ha subratllat.
El segon classificat de la gran final del Sona9 ha estat Sodi, amb el Premi Joventut. En aquest cas aquest premi consta de 4.000 euros per a la gravació d’un disc, un videoclip o material musical.
El Premi Èxit, que s’ha emportat Bru, són 2.000 euros per la gravació d’un disc, un videoclip o material musical. El Premi Cases de la Música, que també s’han emportat Bru, és un premi valorat en 3.500 euros amb un programa d’incubadora musical. Pel que fa al Verkami, que ha recaigut en Sodi, són 1.000 euros en material musical.
Les tres formacions han competit a la gran final de la 25 a edició del Sona9, que per primera vegada s’ha celebrat a la plaça de Catalunya de Barcelona coincidint amb el tret de sortida de les Festes de la Mercè.
Abans de l’entrega de premis els guanyadors de la darrera edició, Gavina.mp3, han ofert una actuació en la qual han preestrenat en directe el seu segon disc.
Les tres propostes emergents finalistes es van presentar l’abril del 2025 i al llarg de cinc mesos han superat les diferents proves del certamen, entre les quals adaptar al català una cançó gravada per un altre artista, musicar un poema, oferir un concert acústic al programa Sona9 d'iCat, gravar una cançó original als estudis Camaleó amb el productor i enginyer de so Aleix Iglesias i fer una estada de directe a les Cases de la Música.
El jurat de la final del Sona9 ha estat format per representants d’Enderrock, 3Cat, Institut Català de les Empreses Culturals, Generalitat de Catalunya, Mercat de Música Viva de Vic, Acústica de Figueres, Cases de la Música, FiM de Vila-seca i l’Associació de Músics de Tarragona.
