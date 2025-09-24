La dramaturga i actriu figuerenca Angélica Liddell, Premi Nacional de Teatre 2025
El jurat destaca el llenguatge "d'enorme risc i qualitat" de l'artista, "referent" per a la creació escènica
La dramaturga i actriu de Figueres Angélica Liddell ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Teatre 2025, segons ha anunciat el Ministeri de Cultura. El guardó es concedeix a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música i està dotat amb 30.000 euros. El jurat ha destacat la "repercussió" de la seva obra 'Dämon. El funeral de Bergman', un text que "sintetitza" una forma de treballar "crítica, que no fa concessions i convida a la reflexió i el debat". La peça va inaugurar l'any passat el Festival d'Avinyó, i va ser la primera artista espanyola a aconseguir aquesta fita. El jurat també ha destacat el llenguatge "d'enorme risc i qualitat" de l'artista, "referent" per a la creació escènica contemporània.
Amb peces com 'Vudú (3318) Blixen' o 'Terebrante', Liddell ha "consolidat una carrera com a dramaturga, directora i intèrpret", afegeixen els responsables d'un guardó que es concedeix com a "recompensa i reconeixement" a la tasca d'una persona o entitat en l'àmbit teatral posada de manifest preferentment a través d'una obra o actuació feta pública o representada durant el 2024.
Angélica Liddell és el nom artístic de Catalina Angélica González Cano, nascuda a Figueres el 1966. Llicenciada en Psicologia i Art Dramàtic, va començar la carrera dins la dramatúrgia el 1988 amb l'obra 'Greta quiere suicidarse', que li va valdre el Premi Ciudad de Alarcón.
També és responsable de textos com 'La falsa suicida', 'Y cómo no se pudrió Blancanieves', 'Esta breve tragedia de la carne' o 'El Decamerón', entre moltes d'altres. Actualment gira les obres 'Terebrante', del 2021, 'Vudú (3318) Blixen', del 2023 i 'Dämon. El funeral de Bergman', que és la que li ha valgut el Premi Nacional de Teatre 2025.
Les seves obres han estat traduïdes al portuguès, l'alemany i el francès, entre altres idiomes, i li han valgut diversos reconeixements, com ara el Premi de Dramatúrgia Innovadora Casa d'Amèrica del 2003, el Premi SGAE de Teatre del 2004 o el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia com a reconeixement a la trajectòria.
