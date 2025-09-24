Jordi Dausà continua explorant els marges, ara amb tocs fantàstics, a «El punt de ruptura»
La setena novel·la de l’autor cassanenc narra la història d’un escriptor i professor en hores baixes que fuig de casa i acaba instal·lat amb una autocaravana en un descampat als afores
L’escriptor Jordi Dausà (Cassà de la Selva, 1977) ha fet del retrat dels marges la seva marca d’estil. Analitza com ningú els bales perdudes, posa la lupa allà on pocs miren i plasma, amb mirada càustica i humor negre «per no cardar-se un tret», les desventures més estrambòtiques de la cara B de la societat. Ho ha fet des d’un gènere negre sui generis i, al seu penúltim llibre, La nit del gall, des d’una distopia. A curt termini, això sí, perquè imaginava una Catalunya a uns quinze anys vista totalment sotmesa a la tecnologia. Ara ho fa des d’una altra perspectiva, «una novel·la gens realista», amb tocs fantàstics però sense l'etiqueta de novel·la de fantasia: El punt de ruptura, amb què l’editorial Llibres del Delicte enceta una nova etapa, amb nou disseny i nom, perquè passa a dir-se simplement Delicte.
La setena novel·la de Dausà és la història d’un escriptor i professor de mitjana edat superat per una paternitat tardana i, sobretot, per les addiccions. Aclaparat per la situació a casa i a la feina, fuig, treu l’autocaravana del pàrquing i s’instal·la en un descampat als afores.
«La novel·la és una ruptura a molts nivells, emocionals, amb la feina i fins i tot amb un mateix», explica Dausà. «El protagonista és molt bo analitzant les persones, és capaç de veure el punt dèbil de cadascú, i no acabes de saber si és un do o una intuïció. Veu per on es trenca tot, però és incapaç de veure per on ha petat la seva vida», assenyala.
En aquest escenari suburbà, el protagonista -com Dausà, professor i escriptor, un «alter ego estrafet» sense nom- coneixerà tota mena de personatges del lumpen català: boxejadors que desocupen edificis, antics alumnes convertits en traficants, cambrers xinesos d’ultradreta, immigrants que malviuen a fàbriques abandonades i un jove amb evidents problemes mentals. O no, perquè l’autor juga a desconcertar el lector amb què és veritat i què no.
Així, aquest personatge principal que omple els buits amb substàncies de tota mena narra en primera persona les situacions que viuen un parell de nits a la perifèria de la societat, sense que el lector sàpiga si percep la realitat tal com és o si allò que explica és per influència de tot el que porta a sobre.
Tampoc acabarà de saber del tot qui és en Santi, un dels arreplegats que es troba al seu camí: un jove que assegura que és un milicià de la Guerra Civil amb la missió de matar Franco i qui sap si és un boig amb senderi o una persona fora del seu temps.
A diferència de les altres novel·les de Dausà, en què no apareixien referències geogràfiques concretes, tot i que es poden intuir, aquí sí que parla obertament de Cassà de la Selva, les Gavarres i Girona.
Després de presentar la novel·la a la Setmana del Llibre en Català, aquest divendres l’escriptor cassanenc la presentarà a Girona (Llibreria 22, 19.00) amb Josep Pastells. El 3 d’octubre ho farà a Torroella de Montgrí i el 18 a Cassà.
El punt de ruptura no serà l’únic llibre que publicarà Dausà aquest any, perquè ja té al forn la traducció de La llegenda d’Sleepy Hollow de Washington Irving que editarà amb el segell gironí Gata Maula.
