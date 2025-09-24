La pel·lícula que va dur Claudia Cardinale a un mas de la Garrotxa
Trueba va recrear a Batet de la Serra l'estudi d'un famós escultor per a «El artista y la modelo»
Una pel·lícula de Fernando Trueba inspirada lliurement en la vida de l'escultor Arístides Mallol va dur la diva italiana Claudia Cardinale, que va morir aquest dimarts a França als 87 anys, a un mas de la Garrotxa. Nascuda l'any 1938 a Tunísia, en una família d'origen sicilià, Cardinale és una de les actrius italianes més rellevants de tots els temps. Va participar en més de 150 pel·lícules, dirigida per directors com Luchino Visconti o Federico Fellini, amb títols com Fellini 8 1/2, Il Gattopardo o Rocco y sus hermanos.
Va ser, però, un realitzador espanyol, Fernando Trueba, qui la va portar el setembre del 2011 a treballar a una vall de la Garrotxa. El director de Belle Époque va trobar a Batet de la Serra l'espai "bell i formós" que necessitava per recrear el taller de l'escultor que protagonitzava El artista y la modelo, un film en blanc i negre protagonitzat per Jean Rochefort, Claudia Cardinale, Aida Folch i Chus Lampreave.
Amb guió del mateix Trueba i de Jean-Claude Carrière, el film pouava en un vell tema, la relació d'un artista i la seva model, a partir del triangle format per un famós escultor (Rochefort), la seva dona (Cardinale) i una jove refugiada espanyola escapada d'un camp de refugiats.
La pel·lícula es va rodar en exteriors de Ceret i, durant quatre setmanes i mitja, en una casa de turisme rural a Batet de la Serra adequada per convertir-se en un taller d'artista.
En la presentació a la premsa, Cardinale va anar encadenant cigarretes mentre assegurava que el guió i la història li havien agradat moltíssim, "perquè si no, no hagués acceptat el paper" i va assegurar que la motivava especialment treballar amb Trueba.
Subscriu-te per seguir llegint
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts