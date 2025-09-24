Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La pel·lícula que va dur Claudia Cardinale a un mas de la Garrotxa

Trueba va recrear a Batet de la Serra l'estudi d'un famós escultor per a «El artista y la modelo»

Cardinale, segona per l'esquerra, durant la presentació del film a Batet de la Serra.

Cardinale, segona per l'esquerra, durant la presentació del film a Batet de la Serra. / MARC MARTI

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

Una pel·lícula de Fernando Trueba inspirada lliurement en la vida de l'escultor Arístides Mallol va dur la diva italiana Claudia Cardinale, que va morir aquest dimarts a França als 87 anys, a un mas de la Garrotxa. Nascuda l'any 1938 a Tunísia, en una família d'origen sicilià, Cardinale és una de les actrius italianes més rellevants de tots els temps. Va participar en més de 150 pel·lícules, dirigida per directors com Luchino Visconti o Federico Fellini, amb títols com Fellini 8 1/2, Il Gattopardo o Rocco y sus hermanos.

Va ser, però, un realitzador espanyol, Fernando Trueba, qui la va portar el setembre del 2011 a treballar a una vall de la Garrotxa. El director de Belle Époque va trobar a Batet de la Serra l'espai "bell i formós" que necessitava per recrear el taller de l'escultor que protagonitzava El artista y la modelo, un film en blanc i negre protagonitzat per Jean Rochefort, Claudia Cardinale, Aida Folch i Chus Lampreave.

Amb guió del mateix Trueba i de Jean-Claude Carrière, el film pouava en un vell tema, la relació d'un artista i la seva model, a partir del triangle format per un famós escultor (Rochefort), la seva dona (Cardinale) i una jove refugiada espanyola escapada d'un camp de refugiats.

La pel·lícula es va rodar en exteriors de Ceret i, durant quatre setmanes i mitja, en una casa de turisme rural a Batet de la Serra adequada per convertir-se en un taller d'artista.

En la presentació a la premsa, Cardinale va anar encadenant cigarretes mentre assegurava que el guió i la història li havien agradat moltíssim, "perquè si no, no hagués acceptat el paper" i va assegurar que la motivava especialment treballar amb Trueba.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents