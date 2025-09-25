Nou pla estratègic
Calonge fa un pas per revitalitzar el seu projecte de poble de llibres
L’Ajuntament aprova un pla estratègic amb propostes que van des de l’impuls de fires fins a activitats escolars, mentre els llibreters indiquen que cal augmentar el teixit empresarial
L’únic poble de llibres català (i el segon a l’Estat juntament amb Urueña, a Valladolid) és a Calonge, amb un projecte cultural que aquest any farà quatre anys de vida. I ho farà aprovant avui, si no hi ha cap imprevist, un pla estratègic per consolidar aquest model poc corrent de turisme cultural.
El pla té quatre grans eixos: augmentar visitants, consolidar llibreries, incrementar els lectors al municipi i millorar la professionalització del projecte. Per aconseguir-ho, dibuixa prop d’un centenar d’activitats, entre les quals hi ha tenir una programació cultural durant tot l’any més enllà de la temporada alta; organitzar un festival literari de prestigi; potenciar el cicle Vi en Vers i fer fires temàtiques i actes de firma de llibres. En l’objectiu d’augmentar els lectors, s’aposta per arribar a les escoles i fer projectes educatius des d’infantil fins a batxillerat.
Dins de l’eix de consolidació hi ha, per exemple, projectes de formació i organització de viatges a llibreries catalanes; un acompanyament expert continuat a les llibreries o arribar a tenir presència als bookfluencers.
Aquesta aposta cultural farà quatre anys de vida aquest desembre, i segons l’alcalde del municipi, Jordi Soler, té molt bona salut. «Quan ens vam interessar per fer aquest projecte van venir més de 200 persones interessades a obrir una llibreria i vam veure que no anàvem equivocats», sosté Soler.
A partir d’aquí, «vam garantir el pagament als propietaris, vam buscar locals i a partir d’aquí s’han ocupat totes, i hi ha dos interessats més que estan buscant locals pel nucli antic i que s’hi podrien sumar», afegeix el batlle. En definitiva, conclou que el balanç és «absolutament positiu, i estem molt contents de l’afluència de gent que tenim, des de llavors s’estan obrint nous negocis per revitalitzar el poble amb el turisme cultural, que és l’aposta que fem més enllà del sol i platja».
El municipi té sis llibreries de diverses temàtiques, des de les generalistes, passant pel còmic, la música o la història. Les llibreries generalistes Rals Llibres i Libelista són les úniques que es mantenen des de l’inici del projecte. La resta, o han obert amb temàtiques diferents, o bé han agafat el traspàs del negoci.
De zero a cent
Meritxell Rals, de la llibreria Rals Llibres assegura que el nucli antic es veurà beneficiat d’un impuls al projecte que pugui fer-lo durar tot l’any. «Ara tenim la tendència de passar de zero a cent», sosté. «No és només les llibreries, tenim una estructura i unes particularitats de transport que impedeixen ara com ara tenir un altre públic, tot i que és cert que cada vegada hi ha més implicació del poble i van obrint restaurants i un hotel», diu. El visitant, diu, hauria de tenir un al·licient independentment dels comerços i les llibreries, posant d’exemple el Castell o el futur centre d’interpretació del Vi, que estan previstos al pla estratègic, així com un museu del llibre. «No és una cosa que sigui immediata, hem de tenir paciència», subratlla. En aquest sentit, Rals assegura que «aguantar és difícil», tot i que els que han plegat «no és només perquè el negoci no rutlli, hi ha altres motius personals i circumstancials», indica. Ella ve de Barcelona, i va aterrar a Calonge després de recórrer booktowns d’Anglaterra, França i la d’Urueña. Va assabentar-se de la intenció de Calonge de fer el primer poble de llibres a Catalunya per un anunci a la televisió. «Vaig dir-me que ho havia de provar». En un futur, aspira a «continuar i anar fent. Ja sabia que els llibres no em farien rica», conclou.
Moure’s per captar clients
Per la seva banda, l’il·lustrador maresmenc Pol Verdeguer fa un any i deu mesos que regenta el negoci Còmics Calonge. Al seu entendre, «sempre és necessari que hi hagi més activitats per fer al nucli antic, perquè la temporada d’estiu ja és tranquil·la, i no té res a veure amb Sant Antoni, Platja d’Aro o Palamós». I a partir del setembre, indica, «el poble està literalment mort, ahir (abans d'ahir pel lector), per exemple, no em va entrar ningú en tot el dia».
Amb tot, indica que els esdeveniments no són l’únic que s’ha de potenciar: «no hi ha gaire més negocis més enllà de les llibreries, i a les tardes no pots comprar ni un croissant», sosté. Això, però, és una aposta que, diu, ha de fer un particular que s’atreveixi a apostar pel nucli antic. Per atraure clientela, Verdeguer organitza tornejos de cartes Magic, baldufes BayBlade, jocs de taula i també fa classes de dibuix. Aquest era, de fet, el seu objectiu inicial. «Era client de la botiga i buscava un local per fer les classes, però em vaig assabentar que es traspassava i m’hi vaig llançar», diu. Té clar que ell i la resta de les llibreries s’han de moure per portar gent. «Si no ho faig, no entraran clients perquè no hi ha gent passejant pel carrer», diu. Per ara, la llibreria no és la seva única ocupació, i el seu objectiu és encarrilar el negoci.
Subscriu-te per seguir llegint
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d’un desaparegut
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)