Cicle Vesprades: tornar a portar els concerts de petit format als locals
Vuit ateneus rebran nou artistes gironins entre el setembre i el novembre
"Està molt bé que hi hagi molts festivals, però falten locals que ofereixin música habitual", ha expressat contundent Jordi Planagumà, director de la Casa de la Música de Girona, durant la roda de premsa de presentació del nou cicle Vesprades. "Fa temps que reivindiquem el circuit zero, que està invisibilitzat i no té ressò", ha dit. Amb l'objectiu de portar música de cantautors de proximitat i en espais de petit format, han exportat aquest projecte -que ja fa diversos anys que rutlla a les Terres de l'Ebre- amb una primera edició que portarà nou artistes en vuit ateneus gironins. "Molts artistes no tenen espais per donar-se a conèixer, els que són habituals als festivals els podem comptar amb els dits d'una mà, i la resta que en queden exclosos són centenars", ha insistit.
El projecte s'ha gestat gràcies a la delegació territorial de Girona de la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC) juntament amb la col·laboració de la Casa de la Música de Girona, i pretén créixer de cara a les pròximes edicions per arribar a molts més ateneus. A les comarques de Girona hi ha una trentena d'ateneus que gaudeixen de "molt bona salut" i amb un relleu generacional "garantit", segons ha assegurat el president de la FAC, Pep Morella. En aquest sentit, ha dit que al capdavant hi ha gent jove, i un 70% són dones. "Amb això tenim el relleu garantit", ha indicat. "A les Terres de Ponent s'han fet cinc edicions d'èxit, i volem potenciar el km 0 per donar veu a noves veus o a cantautors que s'hi volen dedicar", ha dit.
Tastet musical
La roda de premsa s'ha fet a l'Ateneu 24 de juny de Girona, on hi ha hagut un petit tastet musical de dues artistes que passaran pel Vesprades: Aluet i Judit Jacquet acompanyada del guitarrista Oriol Tonietti. Demà s'encetarà el cicle, amb una doble actuació de Jacquet i el grup folk Foresta a El Foment de Girona. La resta d'actuacions seran, per ordre: Noriko i Ferran (4 d'octubre a l'Esbart de la Vall d'hostoles de Sant Feliu de Pallerols); Foresta (11 doctubre al Casino de Tortellà); Pau Brugada (18 d'octubre al CAF de Platja d'Aro); David Mauricio (2 de novembre a La Cate de Figueres); Aluet (8 de novembre a l'Ateneu Republicà de Bescanó); Arar (15 de novembre al Casino de Campdevànol) i NUN (22 de novembre a l'Ateneu 24 de juny de Girona).
D'aquesta manera, han presentat una programació "eclèctica" que en aquesta primera edició comprèn exclusivament veus gironines. "Començar per aquí era el que tenia més sentit", ha indicat Planagumà. Tots els concerts seran "molt propers" i de petit format, en ateneus que tenen les seves particularitats però que són "espais de foment de la cultura popular i del voluntariat".
