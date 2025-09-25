Jimmy Kimmel: "Mai va ser la meva intenció riure’m de l’assassinat d’un home jove"
El còmic nord-americà es disculpa dels seus comentaris després de la mort de Kirk en la seva tornada a les pantalles i reivindica la llibertat d’expressió.
Idoya Noain
Llàgrimes, emoció, disculpes, humor, una determinada reivindicació de la llibertat d’expressió i la denúncia de l’"autoritarisme" creixent als Estats Units sota la presidència de Donald Trump. Tot això i més va deixar dimarts en el seu retorn a les pantalles Jimmy Kimmel, el còmic nord-americà el programa del qual havia sigut suspès "indefinidament" la setmana passada pels executius de Disney després de pressions del Govern de Trump després dels comentaris del presentador sobre l’assassinat de l’ultraconservador Charlie Kirk.
L’huracà de protestes provocat per aquesta suspensió va portar Disney a fer marxa enrere dilluns i Kimmel va tornar amb tots els ulls posats en ell. I va aprofitar per reivindicar la llibertat d’expressió, de la qual la polèmica l’ha convertit ara en referent i icona. "L’important no és aquest programa", va dir en un moment del seu monòleg inicial. "L’important és que vivim en un país que ens permet tenir un programa com aquest".
Kimmel va vorejar les llàgrimes o va plorar, especialment quan es va disculpar pels comentaris que van originar la polèmica, en els quals va assenyalar les suposades motivacions de l’assassí i la politització de l’assassinat per part dels conservadors. "Mai va ser la meva intenció riure’m de l’assassinat d’un home jove", va defensar Kimmel, que també es va emocionar extremadament al recordar el perdó a l’assassí que diumenge va expressar en el funeral la viuda de Kirk.
Kimmel es va confessar en un moment "sobrepassat" pel que va passar, però amb milions de persones pendents d’ell, va trenar un monòleg on, tant amb humor com amb agudesa, va posar el dit a la nafra del complicat moment que enfronten els EUA. I aquesta complexitat i dificultat van quedar remarcades en alguna cosa més que les seves paraules. El seu programa no es va poder veure en prop del 25% del país, on dues companyies que emeten les afiliades locals d’ABC, incloent una propietat d’un declarat seguidor de Trump, van decidir no retransmetre’l.
A més, gairebé una hora abans de l’emissió, Trump es va llançar de nou a l’atac contra la cadena ABC per tornar Kimmel a antena amb un missatge a Truth Social. I no ho va fer només insultant el còmic, sinó de nou tornant a les amenaces de pressió. Concretament, ho va fer amb una referència als 16 milions de dòlars que ABC va acordar pagar-li per resoldre una demanda que el president havia posat contra un dels seus presentadors.
Mètodes "mafiosos"
Res d’això va afectar Kimmel, que es va dedicar durant gairebé 20 minuts, i després en un gag de 10 minuts més en què va col·laborar Robert De Niro, a exposar la importància de l’ocorregut i a treure-li punta. El còmic va voler donar gràcies no només a col·legues i fans que l’han recolzat, sinó també a persones als seus antípodes ideològicament que havien criticat la suspensió del seu programa i les pressions que la van provocar, "gent que no recolza el meu programa ni el que jo crec però recolza el meu dret a compartir aquestes creences en qualsevol cas".
Entre ells va destacar el senador Ted Cruz, que va denunciar com a "mafiosos" els mètodes del president de la Comissió Federal de Comunicacions, Brendan Carr, que va arribar a pressionar Disney i ABC dient en un pòdcast: "Podem fer això per grat o per força".
Cruz va advertir que la intromissió del Govern a decidir què es pot dir o no en els mitjans pot acabar malament per als conservadors i va comparar les accions de Carr amb les d’un personatge d’Un dels nostres (una cosa que va donar més capes de sentit encara a la participació de De Niro, protagonista de la pel·lícula de Martin Scorsese, en un gag en el programa de Kimmel interpretant Carr).
"Tot i que no estic d’acord amb molta d’aquesta gent en molts d’aquests temes, i fins i tot algunes de les coses que diuen em venen ganes de vomitar, fa falta coratge per parlar en contra d’aquesta Administració. Ho han fet i mereixen crèdit", va dir Kimmel sobre els republicans i conservadors que després de la suspensió del seu programa van advertir contra la censura i la cancel·lació.
