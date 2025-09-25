Jordi Esteva evoca la seva infància en un film rodat a Foixà
L’escriptor, viatger i cineasta presenta al Truffaut «L’impuls nòmada», una cinta autobiogràfica estrenada a Màlaga
Jordi Esteva (Barcelona, 1951), escriptor, viatger, fotògraf i també cineasta, recorda un estiu de la seva infància als anys cinquanta a la pel·lícula L’impuls nòmada, estrenada en la darrera edició del Festival de Màlaga. Acompanyat pel doctor en Història de l’Art Pere Parramon, l'ha presentat aquest vespre al cinema Truffaut de Girona, a pocs quilòmetres de Foixà i dels seus boscos, on es va rodar.
Enamorat del món àrab, Esteva ha estat redactor en cap de la revista Ajoblanco i ha escrit llibres com Los árabes del mar, Socotra, la isla de los genios i Viaje al país de las almas. Com a cineasta, ha dirigit documentals com Retorno al país de las almas, Komian i Socotra, la isla de los genios, seleccionats i premiats en diversos festivals internacionals.
L’impuls nòmada és una producció íntegrament gironina basada en el llibre de memòries homònim publicat per Galaxia Gutemberg. L’evocació poètica que fa Esteva del nen que va ser, un infant que somiava convertir-se en artista i nòmada, és l’origen d’aquesta pel·lícula autobiogràfica protagonitzada per Miquel Rosselló, que interpreta el petit Miquel.
La cinta combina un blanc i negre poètic amb imatges d’època i una mirada íntima sobre una infància viscuda entre la cotilla del franquisme i el somni de veure món, alimentat gràcies als llibres de geografia, les pel·lícules d’aventures i les incursions al bosc.
