Pep Prieto presenta «Rosita», el premi Prudenci Bertrana

Les imatges de la presentació de 'Rosita' de Pep Prieto

Girona Casa de Cultura presentació de "Rosita", de Pep Prieto premi Bertrana / Marc Martí / DDG

Redacció

Redacció

Girona

El periodista i escriptor Pep Prieto ha presentat aquest dijous a la Casa de Cultura de Girona Rosita (Columna), la novel·la amb què s’ha endut el premi Prudenci Bertrana. El col·laborador de Diari de Girona homenatja la seva àvia en una història plena de detalls autobiogràfics.

