Pep Prieto presenta «Rosita», el premi Prudenci Bertrana
El periodista i escriptor Pep Prieto ha presentat aquest dijous a la Casa de Cultura de Girona Rosita (Columna), la novel·la amb què s’ha endut el premi Prudenci Bertrana. El col·laborador de Diari de Girona homenatja la seva àvia en una història plena de detalls autobiogràfics.
