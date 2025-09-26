Oriol Pla, primer català nominat als Emmy Internationals
Els guardons s'entreguen a Nova York el pròxim 24 de novembre
L'actor barceloní Oriol Pla ha estat nominat al premi a Millor Actor als International Emmy Awards pel paper a la sèrie 'Yo, adicto'. Els guardons s'entreguen el 24 de novembre a Nova York.
Pla és el protagonista de la ficció autobiogràfica de sis capítols de Disney+ basada en el llibre de Javier Giner. Es tracta d'una història de superació real de Giner que explica com amb 30 anys va ingressar voluntàriament en un centre de desintoxicació incapaç de gestionar l'angoixa i el patiment. A banda de Pla que fa el paper de Giner, el repartiment compta amb Nora Navas, Ramón Barea, Marina Salas, Itziar Lazkano i la col·laboració especial de Vicky Luengo i Omar Ayuso.
