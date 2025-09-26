Pere Hosta, vint anys traient suc a l’absurditat de la vida per fer el pallasso
En teatres i al carrer, el gironí fa dues dècades que es dedica a l’humor basat en l’observació del que tenim a prop fins a crear un segell propi que l’ha portat a actuar arreu d’Europa i al Japó
«La vida quotidiana és absurda. I quan te la mires de prop, és fàcil veure-ho», assegura Pere Hosta (Girona, 1975). El gironí porta mitja vida dedicada a l’humor - «el meu primer espectacle? la primera comunió», bromeja-, però enguany celebra vint com a pallasso i cinquanta com a Pere. Bona excusa, doncs, per mirar enrere i fer balanç d’una trajectòria professional que va començar compaginant els estudis teatrals a El Galliner i altres escoles amb els d’història a la Universitat de Girona i que, sol o acompanyat, l’ha dut a actuar arreu d’Europa i, enguany, per primera vegada també al Japó.
«Ho considero un ofici, no una feina», remarca Hosta, que va començar el seu recorregut professional a la Fira de Tàrrega del 2002 amb Pep Vila. «Ell i en Claret Papiol són els meus pares de clown, els culpables que m’hi dediqui, i Jacques Tati i clàssics com Chaplin i Buster Keaton, els meus referents», afirma un artista que es defineix autodidacte, perquè s’ha format «picotejant i observant» fins a trobar un estil centrat sobretot en l’humor visual i gestual.
«Parles amb el cos, amb les imatges... i de cop i volta el món es fa de 360 graus. A més, és un humor més fàcil d’exportar», assegura Hosta, que ha passat per fires i festivals d’Alemanya, Dinamarca, França o Itàlia. Des d’aquest estiu també pot presumir d’haver actuat davant del públic japonès, a l’Expo d’Osaka.
«Va ser tota una experiència. Quan viatges, el públic sempre és diferent: els alemanys riuen si els trenques una porta als morros, se’n foten del cop d’efecte. Altres, tens la sensació que no t’entenen o no s’ho passen de tot bé i quan acabes, t’ovacionen. Com els francesos, que riuen per dintre», explica.
La recerca de la simplicitat
El seu projecte en solitari va començar el 2005 amb Tal com sóc, espectacle que encara fa. Després van venir Out!, el primer sense paraules, i Pàjaru, i més endavant, el teatre de carrer amb Polar Express.
La simplicitat d’una porta col·locada on no toca a Open door, les topades amb la feixuga burocràcia a Dis-order o la relació home-gos a Woof són alguns exemples de les seves fonts d’inspiració a l’hora de fer aquest humor basat en allò que tenim més a prop.
«Estem tan capficats en les nostres coses que ens perdem tot el que és divertit que passa al nostre voltant. A vegades només cal seure en un cafè i observar, hi ha personatges i situacions que no veu ningú i això m’encanta. És la senzillesa el que busco, en aquests vint anys m’he anat depurant cap a la simplicitat, ara en soc més conscient que mai», explica l’artista gironi.
En aquest sentit, considera que en aquestes dues dècades també ha guanyat reconeixement del pallasso, perquè ha passat de ser «una figura només pels nens a adonar-nos que és emoció, transparència, generositat».
Tot i que compagina els espectacles de sala i els de carrer, reconeix que la improvisació del directe és el que més l’enganxa. «A la plaça sempre passen coses, i et veu tothom, fins i tot qui no té l’oportunitat d’entrar al teatre i això és fantàstic», explica.
Ha treballat amb Tortell Poltrona al Circ Cric; Toti Toronell, amb el projecte Slow Olow a Escargots, que els va valer dos premis Zirkolia o amb Leandre Clown a N’imPorte quoi.
També al costat d’Helena Escobar, la Bleda, i ha alternat el seu projecte personal amb direccions i tallers de clown.
El projecte més imminent que té en cartera és l’estrena de Lumiero, una col·laboració amb la companyia d’espectacles familiars La Menuda que proposa un viatge sensorial a partir de la llum, la dansa i la música per a espectadors de fins a cinc anys. S’estrenarà a l’octubre a El Canal de Salt dins la programació del festival Temporada Alta i li queda poc per exhaurir les entrades de les vuit funcions programades.
