La Generalitat donarà a Portbou 4,4 milions per rehabilitar l'antic ajuntament i convertir-lo en l'espai Walter Benjamin
El projecte busca difondre l'obra del pensador i el seu llegat contra els discursos d'odi
ACN
La Generalitat de Catalunya donarà 4,43 milions d'euros a l'Ajuntament de Portbou per rehabilitar l'antic ajuntament i les escoles velles i transformar-ho en l'espai memorial Walter Benjamin. L'acord preveu que el Departament de Territori assumeixi les despeses de les obres i després el Departament de Justícia s'encarregui de la gestió de l'equipament a través del Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME), amb seu a la Jonquera. El Ministeri de Cultura s'ha encarregat de la redacció del projecte i també participarà de forma activa en les següents fases. La idea del memorial és difondre l'obra de Walter Benjamin i el seu llegat contra els discursos d'odi.
Aquest dissabte s'ha signat un conveni entre els departaments de Territori i Justícia i l'Ajuntament de Portbou que segella el compromís de les administracions en el memorial de Walter Benjamin. L'objectiu d'aquest espai és oferir a la ciutadania un equipament per difondre la figura del pensador i posteriorment promoure l'estudi de les seves obres i conèixer el llegat. A més, també busca reforçar el vincle de Walter Benjamin amb Portbou i la lluita amb els discursos d'odi.
El memorial comptarà amb una planta baixa destinada a museïtzar la vida de Walter Benjamin i els exilis. La primera planta de l'espai serà una biblioteca amb aules de treball i espai de conferències. A la segona planta hi haurà 'l'alberg de la memòria' amb habitacions per acollir estudiants, intel·lectuals i artistes que tinguin beques per estudiar treballs centrats en Benjamin. En aquesta planta també hi haurà espais de treball de la direcció de l'equipament.
El projecte de memorial estava aturat des del 2010, quan es va fer el projecte executiu però no es va arribar a materialitzar mai. El 2024, el Ministeri de Cultura va donar una subvenció a l'Ajuntament de Portbou per tal que actualitzés el document. A partir d'aquí, s'ha aconseguit el suport de la Generalitat per tirar-lo endavant, ja que pagarà les obres i també assumirà el cost de gestió de l'espai.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha remarcat que el projecte "parla de la capacitat catalana de convivència i respecte entre persones, vinguin del nord o del sud". Per això, Paneque considera que cal reforçar aquest vincle amb "la llibertat i la democràcia" que Walter Benjamin va teixir amb Portbou, el municipi on va morir el 1940 mentre fugia del nazisme.
El conveni signat a tres bandes s'ha formalitzat en el marc del Col·loqui Internacional Walter Benjamin que es fa aquests dies a Portbou. La trobada celebra l'onzena edició i proposa una anàlisi en diferents disciplines sobre l'actual crisi democràtica arreu del món i el creixement de les dretes radicals i autoritàries.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L’alcade d’Olot no ho diu tot