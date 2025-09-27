«Un llibre, un destí» a la Girona de la poeta Isabel Oliva i Prat
L'autora centenària centra la cinquena edició del club de lectura multitudinari de les biblioteques gironines
La Girona de la poeta centenària Isabel Oliva i Prat ha protagonitzat aquest dissabte la cinquena edició d'Un llibre, un destí, el club de lectura multitudinari de les biblioteques gironines. Inspirat en el model anglosaxó «One city, one book», s’escull una obra literària que tingui relació amb una ciutat i s’organitza un club de lectura massiu amb l’autor o autora.
El 2019 es van reunir 150 persones a Caldes de Malavella amb El fill de l’italià i Rafel Nadal. El 2022, a Camprodon, va aplegar 200 membres de diferents clubs de lectura de la demarcació per El dia de l’ós de Joan-Lluís Lluís i Canto jo i la muntanya balla d’Irene Solà. El 2023, la trobada va ser a Sant Feliu de Guíxols amb Una família, de Toni Sala. El 2024 Olot va reunir participants de 22 poblacions per parlar de La punyalada, de Marià Vayreda, una obra del 1904, amb conducció de la professora Mita Casacuberta.
L’edició d’aquest any s'ha centrat en la poeta centenària Isabel Oliva Prat com a reconeixement a la seva llarga vida i obra. L’editorial Trípode ha editat una antologia revisada expressament per l’ocasió i l’hauran llegida més de 300 persones dels clubs de lectura de les biblioteques de la demarcació.
L'acte s'ha celebrat a l'Auditori de Girona, amb la biblioteca Salvador Allende com a amfitriona.
