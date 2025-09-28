Calculen que el Truffaut podria tenir uns 70.000 espectadors anuals el 2035
Un informe de l’Ajuntament per avaluar el model de gestió estima que en una dècada el públic de la sala municipal pot créixer un 60% respecte el del 2024, que va ser el millor any de la seva història
El cinema Truffaut podria arribar als 70.000 espectadors anuals d’aquí a una dècada, segons un estudi de l’Ajuntament de Girona. El buit deixat pels Albéniz, l’obertura de la segona sala i el retorn del públic als cinemes després de la pandèmia han fet que en els darrers anys el Truffaut hagi multiplicat el nombre d’espectadors. Un estudi per avaluar si la fórmula de gestió actual -de titularitat municipal, però gestionat, amb un contracte de serveis, pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona- és la més eficient projecta un escenari de creixement pels pròxims anys, fins a esdevenir «un dels principals referents del cinema independent a Catalunya» i arribar als 70.000 espectadors el 2035. És a dir, gairebé un 60% més que els registrats l’any passat, que va ser el millor de la història d’una sala que enguany celebra el quart de segle.
El 17 de novembre del 2000 es va inaugurar el cinema Truffaut tal com el coneixem avui, a la sala B de l’antic Modern, el seu emplaçament actual, i ja de titularitat municipal. Només va canviar d’ubicació del 2019 al 2021, quan la programació es va traslladar temporalment a una sala dels Albèniz Plaça per la remodelació de l’edifici del Modern. Des del final de la pandèmia, el Truffaut viu un moment especialment dolç, amb una comunitat d’espectadors molt fidel, aliè a les dificultats que passa el sector de l’exhibició.
L’estudi elaborat pel consistori remarca que el Truffaut «s’ha consolidat com un espai de referència per a les projeccions de cinema en versió original i d’autor» a la ciutat i destaca el creixement significatiu d’espectadors que ha tingut des de finals del 2022, amb la incorporació d’una segona sala de projeccions al Modern.
Així, si l’any 2022 20.028 persones van passar pel cine, el 2023 van ser 38.802. La tendència a l’alça es va mantenir el 2024, fins a arribar als 43.901, malgrat que la sala 2 va estar tancada tres mesos i mig per les obres per millorar els problemes de visibilitat detectats des de la inauguració.
L’anàlisi detalla el Truffaut supera la mitjana de recuperació de públic després de la pandèmia als cinemes de l’Estat (26%), amb un increment del 93% respecte al 2022. Entre els factors que expliquen perquè cada cop suma més adeptes hi ha la pèrdua de les tretze pantalles al centre pel tancament dels Albéniz i l’increment d’usos de la sala 2, que ha permès diversificar l’oferta, fer més activitats i garantir la continuïtat de títols a la cartellera.
També l’èxit dels cicles temàtics programats, com els dedicats a Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick, i l’impacte de taquilla d’alguns films, especialment produccions catalanes com Casa en flames o El 47. Això sense oblidar que s’ha guanyat la confiança d’un públic que va al cinema independentment de la pel·lícula, segur que hi trobarà coses interessants.
Amb aquests antecedents i tenint en compte les projeccions demogràfiques, els hàbits de consum cultural i l’aposta pel cinema d’autor i la versió original com a estratègia «clau per diferenciar-se de les sales comercials i consolidar un públic fidel», l’Ajuntament estima que a curt termini el Truffaut consolidarà una assistència anual d’entre 45.000 i 50.000 espectadors.
Entre 2028 i 2031, el càlcul és arribar als 55.000-60.000 assistents l’any, gràcies a noves iniciatives i col·laboracions amb la cultura gironina i amb una major participació en esdeveniments internacionals i activitats de formació audiovisual.
L’escenari que planteja l’Ajuntament a entre vuit i deu anys vista és què el Truffaut podria assolir els 70.000 espectadors anuals «si es manté la tendència actual i es reforcen les infraestructures i la programació».
Un 75% de recursos propis
En referència a l’anàlisi econòmica dels anys 2022-2024, l’informe determina que «el servei públic del cinema Truffaut és plenament viable i sostenible» gràcies a tres factors.
El primer, la capacitat de la sala per cobrir més del 75% del finançament amb ingressos propis (venda d’entrades, abonaments, lloguers i publicitat), amb un increment destacable de la taquilla (més de 190.000 euros el 2024). El segon, l’aportació municipal, fixada en 50.820 euros anuals mitjançant el contracte de servei, que representa menys del 20% del cost total i, finalment, les subvencions i aportacions externes, d’institucions com el Ministeri de Cultura, l’ICEC o Europa Cinemas, ajudes variables, però a les que ha demostrat que pot «accedir de manera regular».
Pel que fa al model de gestió, l’Ajuntament avalua diferents escenaris a més de la fórmula actual, com la gestió directa municipal o una concessió administrativa. Conclou que el model vigent de contracte de serveis «és el més eficient i equilibrat»: «garanteix un bon nivell de control públic, flexibilitat operativa, especialització tècnica i sostenibilitat econòmica».
