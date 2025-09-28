Girona recorda Michael Jackson a l'Auditori
L'espectacle "He's back" fa un vibrant recorregut per l'extensa carrera del Rey del Pop
Coincidint amb l'hora en què jugava el Girona a Montilivi, una cosa que podia suposar un desafiament, l'espectacle He's back va permetre que centenars de gironins poguessin recordar Michael Jackson amb un somriure a la cara divendres passat a l'Auditori. El tribut encapçalat per un Adrián Álvarez simplement espectacular, que va fer aixecar els assistents de les seves butaques en diverses ocasions, va permetre reviure tots els grans clàssics de l'artista nord-americà durant dues hores de bona música, coreografies vibrants i emoció continguda.
Álvarez, acompanyat d'una solvent banda liderada per una cantant en els temes de l'època dels Jackson 5 i un cos de ball de 4 persones, va protagonitzar estones de molta qualitat en el ball, amb el famós "Moonwalk" inclòs, i es va deixar l'ànima en cadascuna de les cançons que van fer de Michael Jackson el Rey del Pop, passant per Smooth Criminal, Black or White, I just can,t stop loving you o Human Nature, i deixant per al final els temes més coneguts com Thriller (amb una coreografia espectacular), Billy Jean o Beat It, que van provocar que els assistents no poguessin seure en els vint darrers minuts de l'espectacle perquè estaven ballant o aplaudint.
Álvarez i el seu equip d'artistes van acabar la nit amb Man in the Mirror abraçats a sobre de l'escenari, fent-se una foto amb els assistents i fent una crida als presents a "estimar-se més", uns dels mantres del Rey del Pop, que va estar molt present durant un espectacle ple d'emocions.
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí
- Clicks Girona omple la ciutat de solidaritat i Playmobil