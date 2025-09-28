Un magistrat i un advocat de Girona recopilen en un llibre 78 consells per a joves penalistes
ACN
El magistrat de l'Audiència de Girona Víctor Correas i l'advocat amb més de 50 anys d'experiència Manel Mir publiquen el llibre 'Defensar. L'advocat penalista i el seu ofici' (editorial Atelier llibres jurídics), una guia amb 78 consells dirigits especialment a advocats que comencen en el camp del dret penal. Amb un to directe i allunyat del llenguatge jurídic, se centra en situacions reals que enfronten els professionals, des de la visió complementària d'un jutge que dicta sentència i d'un advocat experimentat. Correas i Mir "posen ordre" a l'abstracte art de defensar, omplen buits entre la universitat i la pràctica professional i perfilen una manera d'exercir l'advocacia: des de l'honestedat, l'ètica i la visió humanista de la professió.
L'obra es planteja com un manual ordenat i planer, pensat per ser útil, i que defuig l'academicisme. No hi ha jurisprudència ni tecnicismes, sinó consells directes sobre com afrontar judicis, tractar amb clients, interrogar testimonis o mantenir l'honestedat en situacions de pressió. "És fruit de l'ofici, no de la teoria", destaca Correas, que defensa que "fer d'advocat és un ofici, com el del fuster: la universitat no ensenya això, i el salt a la pràctica és enorme".
El llibre va sorgir fa quatre anys quan el també magistrat i professor Gonzalo Escobar els va reunir en una assignatura a la universitat. D'aquella col·laboració, va néixer la idea d'escriure un volum que recollís les lliçons apreses al llarg de la trajectòria professional dels dos autors. "És el llibre que m'hauria agradat tenir quan vaig començar com a advocat amb 21 anys", ha afirmat Correas a l'ACN. De fet, els dos concreten que els col·legues que han pogut anar llegint el llibre els han fet precisament aquest retorn, que són aquells consells que haurien agraït tenir quan van començar com a penalistes.
Manel Mir és advocat penalista amb més de 50 anys de trajectòria professional i és un dels lletrats de referència de les comarques gironines. La seva vocació com a advocat defensor l'ha portat a recórrer la jurisdicció penal de gran part d'Espanya i també de tribunals de França. Víctor Correas és magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Girona i professor associat de dret penal a la Universitat de Girona. Abans de ser jutge, va exercir d'advocat penalista. Actualment combina l'activitat judicial i docent amb el càrrec de portaveu de la comissió tècnica de lluita contra les violències masclistes de les comarques gironines.
Un dels valors centrals del llibre és la concepció de l'advocacia penal que tenen els dos autors com una tasca ètica i humanista. Els autors insisteixen que defensar no vol dir enganyar ni buscar l'espectacle, sinó actuar amb rigor i discreció sempre "al servei" del client. "Un advocat ha de saber ser invisible si cal, perquè el judici no és per lluir-se ell, sinó per defensar la persona que representa", sosté Correas. En aquest sentit, Mir recorda que "l'advocat penalista només té una arma: la paraula, dita en el moment i la manera adequats".
'Defensar. L'advocat penalista i el seu ofici' arriba a les llibreries en català i en castellà i recopila els 78 consells per a la defensa penal, però també reflexiona sobre el paper de l'advocat, concebut com un "artesà" que ha de continuar estudiant, formant-se, reflexionant i sent conscient de la seva perícia en cada moment.
Els autors ressalten la importància del prestigi professional, entès com el reconeixement guanyat a base de coherència, honestedat i treball constant. "Un penalista viu del seu nom; si avui el despatx d'en Manel desaparegués i posés una taula al carrer, seguiria tenint clients", exemplifica Correas.
La publicació també reflexiona, amb conclusions clares i directes, sobre la responsabilitat i la solitud de l'advocat a l'hora de prendre decisions ràpides, sovint en condicions de desequilibri davant "tot el poder" de l'Estat. "Quan interrogues, en dècimes de segon has de decidir si fas una pregunta o no, i aquesta responsabilitat només la pots assumir tu", apunta Mir.
Amb un estil clar i amè, el llibre es dirigeix sobretot als joves advocats que s'incorporen a la professió. A ells els ofereix recomanacions concretes, com assistir a judicis des del primer moment, buscar mentors, estudiar cada cas a fons i, sobretot, saber dir que no quan un assumpte els genera dubtes ètics o personals. El llibre aprofundeix en aspectes com la creació de la línia de defensa, com preparar-se un judici o com interrogar. També aborda dubtes que ben segur té qualsevol advocat a l'hora d'assistir un client: declarar o guardar silenci davant la policia i el jutjat instructor?
La mirada complementària dels dos autors —un magistrat i un advocat— aporta un diàleg enriquidor sobre la relació entre les dues professions. "Els jutges només veiem mitja pel·lícula, però els advocats també. Per això és interessant posar les dues visions en comú", diu Correas.
El llibre compta amb el pròleg de l'advocat Cristóbal Martell, a qui consideren un referent del penal a Catalunya. "El vam escollir pel seu prestigi i perquè és un advocat extraordinari", expliquen.
‘Defensar. L'advocat penalista i el seu ofici' es presentarà l'1 d'octubre a les sis de la tarda a la seu del Col·legi d'Advocats de Figueres i l'endemà, a les set, al Col·legi d'Advocats de Girona, on també hi haurà una taula rodona amb especialistes en dret penal. Acompanyaran els autors el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García Morales, els advocats Benet Salellas i Elisabet Sunyer i el degà Albert Sierra.
Els autors esperen que el volum es converteixi en una eina pràctica per a les noves generacions, però també una reflexió sobre la vigència d'un model d'advocacia artesana, vinculada a les persones i al compromís amb la societat.
