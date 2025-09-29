Empordanet Escena reuneix de nou el millor teatre familiar al Baix Empordà
El circuit reprèn l'activitat amb sis espectacles de titelles, circ i teatre d'octubre a desembre
El bo i millor del teatre familiar tornarà aquesta tardor al Baix Empordà amb una nova edició del cicle Empordanet Escena. Després d'una primera part de la temporada dedicada a les propostes de carrer aquesta primavera, el circuit de teatre familiar reprèn l'activitat amb sis espectacles de circ, titelles i teatre a municipis com Rupià o Colomers.
Al llarg de sis edicions, Empordanet Escena ha ofert 64 espectacles. Va tancar la darrera edició, la temporada 23/24, que comptava amb la implicació de divuit municipis, amb un 92% d'ocupació i prop de 2.600 espectadors. Amb 81 abonaments venuts, va fer el ple en una dotzena d'ocasions.
Per aquest curs, referma l'aposta pel teatre familiar de qualitat, amb algunes de les millors companyies del país. La temporada arrencarà aquest diumenge a Rupià amb Embolic de la cia Pau Palaus i seguirà el 19 d'octubre a Colomers amb La rateta Martina de la cia Deliri.
El 2 de novembre, Pals acollirà Rucs de la cia. La Pera Llimonera i Corçà, el 16, Com els pingüins, el darrer espectacle de La Bleda.
Els dos darrers títols d'enguany seran Sotabosc, d'Inspira Teatre (Sant Sadurní de l'Heura, 30 de novembre) i Bunji, la petita coala, de Festuc Teatre el 14 de desembre a la Pera.
El preu de les entrades és de 6 euros, però es poden adquirir abonaments pels sis espectacles a 20. Es pot consultar tota la informació detallada sobre horaris, localitzacions i venda d’entrades al web oficial: www.empordanetescena.cat.
