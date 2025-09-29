L’AGT puja la dotació del concurs Implican’s fins als 6.000 euros
La iniciativa dona suport a les propostes escèniques de nova creació
DdG
L’Associació Gironina de Teatre (AGT) ha obert el període d’inscripcions de la cinquena edició del concurs Implica’ns, que pretén donar suport a les propostes de nova creació en arts escèniques a Catalunya i ajudar al talent emergent a arribar als escenaris. Un any més, compta amb la col·laboració del Centre d’Arts Escèniques El Canal, l’Ajuntament de Salt i l’Oficina de Suport a la iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya. El premi d’aquest 2025 serà de 6.000 euros, el més elevat des que es va posar en marxa aquest certamen. En les primeres edicions s’havien repartit 2.000 euros i l’any passat la quantitat va pujar a 5.000.
Nunu Santaló, Gestora Cultural de l’Associació Gironina de Teatre, explica que ha estat un any "mogut", sobretot pel trasllat de l’escola El Galliner a les instal·lacions dels Maristes. "Però malgrat tot aquest rebombori, l’associació aposta per la continuïtat, per seguir treballant i fins i tot per créixer. Seguim creient que cal ajudar a les companyies i als artistes gironins i per això treballem cada dia per ells. Hem decidit reforçar un xic més el concurs Implica’ns, no només premiant la companyia guanyadora amb la residència al Centre d’Arts Escèniques El Canal, sinó augmentant la dotació econòmica fins arribar als 6.000 euros", destaca.
L’Implica’ns, que va néixer el 2021, també té com a objectius descobrir nous talents del món del teatre català, sobretot de les comarques gironines, alhora que ofereix les eines necessàries per invertir en tot el procés creatiu i no només en l’obra final. El projecte guanyador també tindrà l’oportunitat de participar en el programa de companyies residents de El Canal, al mateix temps que gaudirà d’espais d’assaig, assessorament en producció, contacte amb d’altres teatres i promoció de l’espectacle a través de la pàgina web i les xarxes socials de l’Associació Gironina de Teatre.
El període d’inscripcions finalitzarà el proper 19 d’octubre. Serà al desembre quan es farà l’entrega de premis en una Gala durant la qual es lliuraran els Premis AGT-Cristina Cervià i també el Pep Mora.
L’any passat, l’espectacle La pedra que cau a l’aigua, de la Cia. Projecte I.G.L.U. va ser el guanyador de l’Implica’ns, concurs que també ha reconegut els projectes Pertinença (2023), PLECS (2022) i De mares a filles (2021), a càrrec de La intempèrie, Les Valkíries i Ahí lo dejo, respectivament.
Un dels principals requisits per optar al premi és que la companyia o com a mínim un dels seus integrants ha d’estar associat a l’Associació Gironina de Teatre. Els participants poden presentar-se amb més d’un projecte, mentre que la proposta escènica ha de tenir una durada mínima de 50 minuts i no pot excedir-se dels 120. També es valorarà que la comunicació de les propostes es realitzin en català, mentre que l’obra no pot haver estar estrenada ni es podrà estrenar abans que s’acabi la residència a El Canal.
Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web de l’associació (www.agt.cat). Un cop acabat el període d’inscripcions, totes les propostes presentades seran valorades per un jurat que estarà constituït per diverses persones vinculades de manera directa amb el món de les arts escèniques.
