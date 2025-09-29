MÚSICA ELECTRÒNICA
Paco Osuna torna a Girona per tancar la temporada del festival Delirium
La cita de referència de la música electrònica a les comarques gironines programa un dels artistes més reconeguts de l’escena techno
El Delirium s’acomiadarà d’aquest 2025 per la porta gran. El festival gironí de música electrònica ha programat una nova cita per aquest 4 d’octubre a la Pineda Fosca de Cassà de la Selva amb un protagonista destacat: Paco Osuna, referent mundial de l’escena techno, torna a la província després de gairebé una dècada d'absència.
Amb més de 30 anys de trajectòria, Paco Osuna és un dels discjòqueis i productors més influents del techno a escala internacional. Nascut a Barcelona el 1974, va iniciar la seva carrera en la cabina de la popular discoteca ACTV de València i, ràpidament, es va colar a clubs d’Eivissa i festivals d’arreu del món. Aquest 2025, tan sols ha actuat en una ocasió a Catalunya, fet que converteix la cita del Delirium en la darrera oportunitat de veure’l en directe al territori.
El cartell el completen dos noms destacats de l'escena electrònica internacional: Deer Jade, artista suïssa amb presència en els principals festivals del món, i Airrica, considerada un dels talents emergents més prometedors del panorama global.
El closing d’enguany del Delirium se celebrarà a un dels espais habituals del festival: la Pineda Fosca de Cassà. Allà, s’hi prepararà un escenari de gran format que anirà acompanyat d’una producció immersiva amb art i escenografia. A més, hi haurà una proposta gastronòmica amb segell local.
Les entrades ja es poden adquirir a través de la web oficial del festival i, segons fonts de l’organització, tot apunta que es penjarà el cartell de sold out en pocs dies.
El Delirium, un festival d’èxit
Des dels seus inicis l’any 2020, el Delirium ha aplegat més de 40.000 assistents en els diversos espectacles que han rodat per les comarques gironines. La cita s’ha convertit en una trobada cultural per als amants de la música electrònica que uneix públic gironí i d’arreu del territori nacional i internacional.
