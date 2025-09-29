Teatre
Quan el so dels avions glaçava la sang
Nou actors i actrius de Castelló d’Empúries, sota la direcció d'Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres, estrenaran, el 24 d'octubre a Castelló d'Empúries, l'obra teatral 'Soroll d’avions', un text original de Manel Puig creat a partir de sis històries reals viscudes durant la Guerra Civil Espanyola i amb el so dels avions, aleshores aterridor, sobrevolant-les
Cristina Vilà Bartis
Quan Manel Puig investigava per escriure l’obra teatral Allò que hem deixat enrere, va parlar amb veïns de Castelló d’Empúries que van viure d’infants la Guerra Civil Espanyola. Tots coincidien a recordar «el pànic que sentien amb el pas dels avions». Aquell detall se li va quedar gravat i quan l’equip que va dur a escena l’obra, visionada per un miler d’espectadors, li va suggerir una nova col·laboració va decidir estirar aquest fil i ampliar el radi d’acció. Així ha nascut Soroll d’avions, sis monòlegs, sis històries humanes que barregen fets reals succeïts en sis pobles de la comarca amb elements ficcionats, relats que s’entrellacen i que comparteixen aquesta perenne o dramàtica presència sonora dels avions. El muntatge, codirigit per Àngels Barrientos i Maria Rosa Oliveres, posa en escena a nou actors de diferents companyies castellonines i s’estrenarà el 24 d’octubre al convent de Sant Agustí de Castelló d'Empúries.
Les històries recollides per Manel Puig, que van tenir lloc a Sant Pere Pescador, Roses, Llançà, Figueres, Garriguella i Castelló d’Empúries, oscil·len entre la tragèdia i la tragicomèdia i conviden, per descomptat, a reflexionar. «Cert que parlem del passat, però, al mateix temps del present», explica l’autor qui viu i és partícip, assaig rere assaig, de la construcció d’aquest muntatge. De fet, ell mateix va ser qui va assignar els monòlegs a cada actor. La codirectora, Àngels Barrientos, matisa que es tracta d’un treball en equip, ja que «autor, direcció i alguns actors, prèviament a les primeres lectures, vam adaptar els monòlegs per poder-los teatralitzar». Afegeix que dur a escena una obra de creació «és diferent» de fer-ho amb un clàssic, tot i que l’autor «ha estat sempre receptiu a les propostes de canvis i molt consensuat amb l’equip».
De la mà d’aquests relats, que les dues actrius més joves de l’elenc van relligant a manera de fil conductor, el públic podrà conèixer històries ben humanes com la de Josep Simón, mestre a Sant Pere Pescador durant el període de la República o la de Luigi Morini, un espia italià que en un Carnaval de Roses es va disfressar de dona per passar desapercebut i aconseguir informació pel bàndol franquista o les vivències de Justa Balló de Llançà que va ser directora de la Biblioteca de Figueres i que, durant el conflicte bèl·lic es va encarregar d’organitzar el Bibliobús del front que porta llibres a soldats i malalts d’hospital.
Quaranta anys llegint una carta de comiat
També es dramatitzarà la història del tinent i pilot de caça republicà Josep Falcó que va fer caure dos caces alemanys al camp d’aviació de Garriguella, així com què va succeir en aquell indret els últims dies de la guerra. No faltaran, però dues històries que toquen el cor. La primera, la d’Antoni Pujol, un dels quatre castellonins afusellats al cementiri de Girona, de qui la seva dona va conservar i llegir cada dia i durant quaranta anys la carta que li va escriure per acomiadar-se. La segona, la d’una nena que, misteriosament, va desaparèixer durant el bombardeig a la plaça del Gra de Figueres, va reaparèixer a França on va arribar amb unes infermeres i va retornar al cap d’un temps a casa. Àngels Barrientos reconeix que «hem destapat tabús dels quals mai se n’havia parlat i el públic ho ha acceptat encuriosit, altres amb tristor i remoguts per tanta crueltat». Afegeix que quan van dur a escena Allò que hem deixat enrere van patir inicialment perquè «no sabíem com reaccionaria la gent del poble, però són monòlegs tan acurats i explicats amb tanta delicadesa que, tot al contrari, van donar peu a desvelar secrets ben guardats d’avis, pares, tiets...».
Un tango des del més enllà
El fet de representar l’obra en un espai tan singular com el convent de Sant Agustí els «beneficia al cent per cent». La codirectora assegura que «és immillorable, ja que ens permet una il·luminació per integrar-nos en un autèntic ambient angoixant, com els moments viscuts en temps de guerra». En aquest sentit, doncs, la formació aposta per una escenografia «simple, amb records del passat» i posa molta força en la part musical coordinada pel compositor i actor Martí Fontclara que s’ha aconseguit extraient d’un enregistrament familiar la veu real del seu avi, Joan Palomeras, interpretant un tango un temps abans de morir. Es tracta d’una peça que ell escoltava a les mines on treballava a Maçanet de Cabrenys. La veu de Palomeras s’ha unit a la de Guillem Roma juntament amb la interpretació d’Àlex Badia, al piano i al contrabaix, i Raúl Juan, a les mescles i producció.
Amb Soroll d’avions, novament, repeteixen la fórmula de l’anterior muntatge: nodrir-se d’actors i actrius de diverses companyies locals. «És una experiència molt positiva perquè tots som companys que compartim afició i un mateix objectiu». Els intèrprets que li donaran vida són Atena Mach, Jana Teixidor, Constantí Fontclara, Martí Fontclara, M. Rosa Oliveres, Laura Juncà, Albert Pujadas i Jaume Pujades.
A banda de Castelló d'Empúries, també representaran l’obra a Llançà, Figueres, Roses, Fortià, Sant Pere Pescador i Garriguella.
