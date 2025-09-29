Entrevista | Mikel Erentxun Cantant
«Surto a l’escenari amb una copa de vi, ja és un petit ritual»
"Tot i que no teníem res a veure musicalment amb el que es deia llavors rock radical basc, ens hi portàvem molt bé. De fet, amb Kortatu vam fer grans concerts en aquella època compartint cartell"
Vicente Morcillo
Amb motiu del 40 aniversari del llançament del primer disc de Duncan Dhu, el seu líder, Mikel Erentxun, s’ha embarcat en una gira per a festejar una efemèride que torna a posar en primera línia a una de les bandes mítiques de finals del passat segle XX. Dissabte passat va aterrar a Ontinyent, dins del festival Nómade.
DD40 no és un retrobament de Duncan Dhu, sinó un homenatge a aquest mític grup donostiarra. Es tracta de la reinterpretació de Mikel Erentxun dels grans clàssics del grup o una mirada a l’origen de la banda?
És una efemèride que em venia de gust celebrar, una gira centrada en el repertori de Duncan Dhu però passat pel filtre de Mikel Erentxun. És molt important el que dius... no hi ha en Diego a dins i, per tant, no és Duncan Dhu, tot i que s’hi assembla bastant.
La gira el portarà per 49 escenaris, incloent-hi parades a Bogotà i Mèxic. Com han rebut aquest aniversari a Amèrica?
Doncs molt bé. Això de Bogotà va ser la setmana passada. Va ser una mica una bogeria, perquè encaixem el concert entre Albacete i Oviedo, però va ser genial, amb més de 20.000 persones. Va valer la pena el viatge.
L’aniversari porta també un recopilatori en format doble vinil i doble CD. És un llançament pensat per a nostàlgics o les noves generacions tornen als formats físics?
La companyia va creure oportú treure-ho. És un recopilatori molt elegant, a més en format vinil, cosa que no existia. Una manera de tenir pràcticament totes les cançons que estan incloses en la gira. Tot plegat representa un bonic homenatge a la banda.
Nómade és un festival que com els seus germans de Ribeira Sacra, Utiel-Requena i Rioja Alabesa giren entorn dels paisatges del vi… Quin és el seu vi favorit?
Ara mateix no tinc un vi favorit. Em vaig iniciar al voltant dels vins de Rioja i durant molt de temps el meu paladar estava fet a aquest raïm, però ara mateix em resultaria difícil dir-te un vi, ni tan sols una zona. Canàries, Jumella, València… també a Amèrica he trobat grans vins. Hi ha molta qualitat i molta varietat i depèn del que estiguis menjant, si no estàs menjant... Nosaltres en els camerinos només demanem vi negre, bo, i alguna cervesa per als tècnics. De fet, jo surto sempre a l’escenari amb una copa de vi. Ja s’ha convertit en un petit ritual.
En aquests 40 anys, tant amb Duncan Dhu com en solitari s’ha envoltat d’altres autors com Diego Vasallo, Jesús María Cormán o Rafael Berrio, amb qui s’identifica més?
He tingut la sort de treballar amb autors de primer nivell. Potser amb el qual millor m’identifico és amb Diego, és amb el qual vaig començar, el que millor em coneix. Els altres binomis han funcionat igualment bé, però, sense desmerèixer a cap dels altres, em quedo amb Diego.
Duncan Dhu va néixer una mica a contracorrent, quan l’escena donostiarra estava dominada pel rock radical. En aquests inicis, es sentien desplaçats o diferents?
Diferents… desplaçats mai. Tot i que no teníem res a veure musicalment amb el que es deia llavors rock radical basc, ens hi portàvem molt bé. De fet, amb Kortatu vam fer grans concerts en aquella època compartint cartell.
Cada vegada em sento més a gust escrivint cançons més honestes, i potser això s’aproxima a un so més retro
La banda va arrencar amb un estil molt definit, però al llarg dels anys cada nou disc incorporava diferents conceptes. Va ser aquesta una de les claus de l’èxit de Duncan Dhu?
No ho sé. Realment era una cosa que no podíem evitar. Diego i jo vam créixer molt ràpidament i en molt pocs anys vam fer discos molt variats. Vam començar mirant al rock clàssic dels 50, però al final les nostres influències eren molt més àmplies. Els quatre primers discos van ser molt diferents entre si i tots van funcionar molt bé.
La seva etapa en solitari arrenca en 1992 amb Naufragios, i durant més de 30 anys ha transitat pel rock, el pop, el country i fins i tot la psicodèlia. En quin terreny es mostra més còmode?
És cert que tants anys després la meva música s’ha tornat força clàssica. Cada vegada em sento més a gust escrivint cançons més honestes, i potser això s’aproxima a un so més retro. A poc a poc, sense voler-ho, cada artista va trobant el seu camí i al final jo, faci el que faci, acabo sonant a Mikel Erentxun, que crec que és el més interessant que es pot dir d’un artista.
El seu últim disc d’estudi va ser Septiembre, publicat fa dos anys i compost per vostè al 100%. És el seu treball més íntim?
En realitat l’últim va sortir l’any passat, dedicat al Nadal però amb cançons pròpies, però sí que és veritat que Septiembre està per a mi entre els meus millors àlbums. Els meus últims discos són molt personals, en el sentit que parlen de mi, són força autobiogràfics. En el cas de Septiembre, em continua semblant que està entre el top 3 de la meva discografia. Li tinc un afecte molt especial.
