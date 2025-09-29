Cinema
Tàpies vist per Serra i Ovidi Montllor per la seva filla, al cine de Temporada Alta
La programació cinematogràfica del festival també inclou el nou film de Pere Vilà i Barceló després de competir a la Seminci i pel·lícules que enllacen el setè art i les arts escèniques
El particular homenatge a Antoni Tàpies d’Albert Serra; un retrat íntim i poètic sobre la figura d’Ovidi Montllor signat per la seva filla, Jana Montllor, i la nova pel·lícula de Pere Vilà i Barceló, després del pas per la Seminci de Valladolid, seran tres dels títols destacats de la programació de cinema de Temporada Alta. El cartell, confeccionat pel festival amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, també inclourà com és habitual cintes que lliguen el setè art amb el món del teatre.
La programació cinematogràfica d’enguany reafirma l’aposta pel cinema contemporani, amb una mirada especial cap a la producció catalana i iberoamericana, i cap a aquelles obres que estableixen un pont amb les arts escèniques. En col·laboració amb el cinema Truffaut, el festival presenta una selecció de films que barregen documental, ficció i formats híbrids.
Entre les estrenes més destacades hi ha On eres quan hi eres?, de Jana Montllor Blanes, que es projectarà el 14 d’octubre. Es tracta d’un retrat íntim i poètic sobre la memòria, l’absència i la figura d’Ovidi Montllor, construït a cavall entre el diari personal i el documental.
El banyolí Albert Serra torna al festival amb Fe sense obres morta és, que es podrà veure el 4 de novembre. Es tracta d’una peça radical i provocadora que es mou entre l’assaig fílmic i la instal·lació artística per fer una aproximació personal i molt lliure a l’univers de Tàpies, coincidint amb el centenari de l’artista.
Un altre cineasta gironí, Pere Vilà i Barceló presentarà a Temporada Alta Quan un riu esdevé el mar, una pel·lícula sobre el trauma i el procés de reconstrucció emocional després d’una agressió sexual. Estrenada a la secció oficial del Karlovy Vary International Film Festival, en què Àlex Brendemühl va ser reconegut per la seva actuació, competirà per l’Espiga d’Or a la Setmana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, abans de veure’s a Girona l’11 de novembre.
La programació també inclou obres que dissolen les fronteres entre escenari i pantalla. Per una banda, Temporada Alta acollirà l’estrena a l’Estat de Dans la solitude des champs de coton, dirigida i protagonitzada per Patrice Chéreau el 1995 a partir del text de Bernard-Marie Koltès. Serà el 22 de novembre.
El Truffaut acollirà l’estrena a l’Estat d’un film de Chéreau basat en un text de Koltès
En la mateixa línia híbrida, l’endemà es projectarà Imprenteros, de Lorena Vega i Gonzalo Javier Zapico, que combina documental i autoficció per reconstruir, a partir d’un taller d’impremta familiar, una història sobre memòria, identitat i resistència.
Finalment, també s’ha programat Todos mienten, de Romina Paula i Matías Piñeiro, que arribarà al Truffaut el 21 d’octubre, coincidint amb el pas de Paula pel festival i pel cicle Flaix de Tardor-BCN. És una ficció subtil i lúcida sobre la vida quotidiana d’un grup d’amics en una casa rural.
