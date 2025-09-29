Temporada Alta estrenarà 'Nosaltres, els sense nom', que recupera la figura de l'anarquista Joan Garcia Oliver
Mertxe Aguilar, Laura Aubert, Ivan Campillo i Francesc Cuéllar, entre els participants en el Torneig de Dramatúrgia
Temporada Alta torna a dedicar una part important de la programació a la creació catalana amb 62 espectacles aquest 2025, entre la qual destaquen Joan Yago, Bárbara Mestanza, Cristina Clemente, Yago Alonso i Carmen Marfà, Josep Maria Miró o Marta Barceló. Una de les obres que el Temporada Alta estrenarà és 'Nosaltres, els sense nom', de Mos Maiorum i Joan Yago, que recupera la figura del dirigent anarquista Joan Garcia Oliver. Torna també el Torneig de Dramatúrgia Catalana enguany amb els dramaturgs Mertxe Aguilar, Laura Aubert, Ivan Campillo, Francesc Cuéllar, Miquel Mas Fiol, Catalina Florit, Laura Masmiquel i Martí Torras Mayneris.
Pel que fa als autors textuals, l’edició d’aquest any de Temporada Alta té espectacles amb textos de Joan Yago, Francesc Cuéllar, Bárbara Mestanza, Miquel Mas Fiol, Cristina Clemente, Yago Alonso i Carmen Marfà, Josep Maria Miró o Marta Barceló, entre d’altres.
Respecte als representants de la creació catalana contemporània, aquest any es podran veure, entre d’altres, peces d’Agrupación Señor Serrano, Magda Puig i Andreu Martínez, Mos Maiorum, Marcos Morau o Roser López Espinosa.
'Nosaltres, els sense nom'
Un dels espectacles serà l’estrena de 'Nosaltres, els sense nom', nou muntatge de la companyia Mos Maiorum creada conjuntament amb el dramaturg Joan Yago que recupera la figura del dirigent anarquista Joan Garcia Oliver, figura clau del moviment llibertari català i de la política espanyola de principis del segle XX. L'obra és una creació de Mos Maiorum a partir del llibre 'Nosaltres, els sense nom', de Joan Garcia Oliver, en edició a cura de Xavier Diez. L'obra està interpretada per Diego Lorca, Alba Valldaura i Pau Vinyals.
El director Ireneu Tranis ha apuntat que els seus espectacles sempre han sigut de protesta i queixa i ara volien apel·lar a una cosa més propositiva. "Ho fem mirant al passat en aquest cas a partir de la biografia de Garcia Oliver, que era una dirigent anarquista molt important i va ser una persona molt influent a Catalunya i Espanya". Ha afegit que a partir de les seves memòries expliquen un context social i històric que té moltes similituds amb el present amb "els tambors de guerra per Europa, la gran guerra que s'acosta, la crisi creixent i el feixisme que apareix en diversos països".
Per la seva part, Joan Yago ha dit que la part que volien explicar al muntatge és que durant molts anys la idea de la revolució era complexa, però per la classe obrera es veia com una cosa inevitable. "La revolució no era una cosa impossible", ha declarat.
Yago ha explicat que a ell li interessa la memòria antifeixista del país, la Guerra Civil i la història contemporània, però ha admès que no havia sentit mai el nom de Garcia Oliver. Després de llegir-se la seva biografia, va tenir la sensació de tenir un material fascinant. "És una part de la nostra història democràtica i política sense la qual és impossible entendre el món en el qual vivim".
L’espectacle, coproduït pel festival i Festival Escena Poblenou, s’estrenarà a Temporada Alta el 10 d’octubre, a la Sala La Planeta.
Torneig de Dramatúrgia Catalana
Mertxe Aguilar, Laura Aubert, Ivan Campillo, Francesc Cuéllar, Miquel Mas Fiol, Catalina Florit, Laura Masmiquel i Martí Torras Mayneris són els vuit dramaturgs que participen en el XV Torneig de Dramatúrgia Catalana.
Tots ells pujaran al ring disposats que el públic esculli el millor text de cada combat i el guanyador final. Els enfrontaments tindran lloc el 6, 13 i 20 d’octubre, el 3, 10 i 17 de novembre i l’1 de desembre, que serà quan es disputarà la final.
Per la seva part, Laura Aubert ha explicat que la iniciativa anima que la gent escrigui i es motivin a fer-ho. "És una bona manera de promoure autors i dramaturgs", ha remarcat.
Llibràlegs
Com ja es va anunciar a finals d'agost, el festival recupera, després de quatre anys d’absència, el projecte Llibràlegs per tal d'accedir "a públics diferents fora del circuit habitual del festival".
'Llibràlegs' té un format de teatre breu i íntim en biblioteques, amb una selecció de textos de Cristina Clemente, Clàudia Cedó, Carla Torres i Lara Díez interpretats i dirigits per Meritxell Yanes i Mercè Pons.
Mercè Pons ha dit que 'Llibràlegs' és "una idea genial, que funciona molt i que hi ha un públic fidel que repeteix". Ha desgranat que es toquen tots els gèneres i té "una màgia especial" perquè és un teatre de proximitat sense artificis: "No hi ha llums ni efectes de so ni vestuari, és a pèl. Juguem amb els llibres, les cadires i les taules".
