Buhos ha venut la meitat de l'aforament per les dues actuacions a l'Strenes

Buhos ha exhaurit en 24 hores les entrades del concert que oferirà el 14 de març de l'any que ve al Poble Espanyol de Barcelona. La banda nascuda a Calafell l'any 2006 va anunciar diumenge tant aquesta cita com les dues que farà el 3 de maig al festival Strenes de Girona. La meitat de l'aforament per a les actuacions gironines també estan distribuïdes, segons afirma l'entorn del grup. Els tres concerts formen part de les celebracions del vintè aniversari de la banda, que tindrà lloc durant l'any vinent. La banda anuncia noves cançons, concerts i una gira per celebrar l'efemèride. Al llarg d'aquests vint anys el grup ha fet 1.600 concerts arreu de l'Estat i acumula 120 milions d'escoltes a les plataformes digitals.
