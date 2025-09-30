Fanfare Ciocarlia: la gran festa balcànica arriba a Girona
L'actuació tindrà lloc el 12 d’octubre a les 18h a l’Auditori
Amb més de 30 anys de trajectòria, Fanfare Ciocarlia és una de les fanfares balcàniques més explosives del planeta. El diumenge 12 d’octubre, la banda arribarà a l’Auditori de Girona per oferir la seva única actuació a Catalunya.
Nascuda a Zece Prăjini, un petit poble romanès, va començar com una formació amateur que animava casaments i festes locals. El productor alemany Henry Ernst va descobrir-los i els va impulsar cap a una carrera internacional fulgurant.
Durant aquests anys, han actuat als principals festivals del món -de Glastonbury a Womad-, i han col·laborat amb artistes com Goran Bregović o Boban Marković. Així mateix, han rebut reconeixements com el BBC World Music Award. Pel que fa a la seva discografia, discos com Baro Biao o Onwards to Mars! són referents del gènere.
El grup manté viva la tradició romaní i balcànica amb un directe imparable que converteix cada concert en una festa inesborrable. Una energia extraordinària que el públic de l’Auditori podrà comprovar el 12 d’octubre a les 18 h a la Sala Montsalvatge. Les entrades, a 22 €, estan disponibles a www.auditorigirona.org.
