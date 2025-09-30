Parades, música en directe i tallers en la segona Fira del Disc de Celrà, dissabte 11
Calm, Silverflame, The Baggies i Tano! amenitzaran la cita, que tindrà un pròleg amb activitats aquest cap de setmana
Celrà celebrarà la segona Fira del Disc dissabte 11 d’octubre al parc Cors. D’11 del matí a 22.30 de la nit, la cita reunirà una desena de parades de discos, concerts, tallers artístics i l’exposició Portades amb veu pròpia: art i crítica social. La cita, impulsada per l’Ajuntament de Celrà i l’associació Discordants, comptarà amb actuacions musicals al llarg de tota la jornada, a càrrec de Calm, Silverflame, The Baggies i Tano! També hi haurà sessions de DJ amb La Cantera jove de Pd’s, Xevi Plana, Catsoul, Goose, Revuelta sonora, Tendrums, Jaume Skynet i els joves participants al taller de DJ de Versembrat.
Com a pròleg de la fira, aquest dissabte al matí es farà la pintada d’un mural a la carretera de Celrà, a càrrec d’Ome i patrocinat per l’Associació de Comerciants. De 5 a 7 de la tarda, a l’Ateneu de Celrà, hi haurà el taller de DJ, a càrrec de Versembrat, i a continuació, el passi del documental Exit Through The Gift Shop (2010), dirigit per Banksy, sobre l’art urbà i la comercialització de la creativitat. A partir de les 9 del vespre, Dj Viniloteka amenitzarà la vetllada i tancarà el pròleg de la fira a la plaça Cors.
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant
- Girona és la setena ciutat més cara d’Espanya per viure-hi