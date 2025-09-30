El premi Planeta bat el rècord amb 1.320 manuscrits presentats
El guardó s'entregarà en el tradicional sopar literari del 15 d'octubre a Barcelona
La LXXIV edició del Premi Planeta ha assolit una participació històrica, amb 1.320 obres originals provinents d'arreu del món, que opten al milió d'euros que s'emporta el guanyador i als 200.000 euros pelf inalista. L'entrega se celebrarà la nit del 15 d'octubre en l'habitual sopar literari a Barcelona, que repetirà al Saló Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Segons ha informat l'editorial Planeta a través d'un comunicat, aquest ha estat el primer any en què s'ha habilitat la possibilitat d'enviar els originals a través d'un formulari en línia, cosa que ha facilitat la presentació d'obres. Del total rebut, 33 han estat enviades per correu postal a la seu de l'editorial i 1.827 en format digital. Segons l'editorial, aquesta xifra de participació confirma l'interès que desperta aquest guardó en l'àmbit literari de parla hispana.
La procedència de les novel·les rebudes enguany és molt diversa, ja que a més d'Espanya, amb 687 obres presentades (cinc, des de Girona), destaca Amèrica del Sud amb 378. La resta dels originals prové d'Amèrica del Nord (161), Amèrica Central (41), Europa exceptuant Espanya (36), Àsia (4) i Àfrica (2), així com onze novel·les els autors de les quals no han especificat procedència.
A Espanya, els autors procedien majoritàriament de Madrid (155), Barcelona (126), València (46), Alacant (36), Sevilla (31), Almeria (15), Saragossa (14), Còrdova (13), Cantàbria (12), Toledo (13), Granada (11), Màlaga (11) i Santa Cruz de Tenerife (11).
Fora del territori espanyol, destaquen els 152 originals procedents de l'Argentina, 122 de Mèxic, 94 de Colòmbia, 45 de Xile, 32 de Perú i dels Estats Units.
El jurat del premi està integrat enguany per José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas i Belén López, directora d'Editorial Planeta i secretària amb vot del jurat.
