La 9a edició del projecte educatiu A Tempo tindrà 13 espectacles gratuïts
El programa de la Fundació La ciutat Invisible inclou 24 propostes artístiques, entre les quals el Torneig de dramatúrgia i la creació d’un espectacle a Salt que s’estrenarà al festival
La novena edició del projecte educatiu A Tempo de la Fundació La Ciutat Invisible, promoguda per Bitò i Temporada Alta, tindrà tretze espectacles gratuïts per a les escoles i instituts de Girona i Salt. Més enllà de la programació escènica, també hi ha altres novetats, com la creació d’un espectacle a Salt que s’estrenarà a Temporada Alta, una nova edició del Torneig de Dramatúrgia i altres propostes digitals amb artistes del festival.
Dins les 24 propostes artístiques que el projecte va presentar ahir i que es faran durant el curs 2025-26, hi ha la promoció de les arts escèniques als centres educatius, que la fundació vol garantir amb Temporada Alta a l’aula. Aquest curs n’hi ha una desena de nous.
Entre els espectacles, hi haurà per primera vegada 6 propostes exclusives programades en horari lectiu en diversos teatres del territori, com ara Ona de Laura Alcalà Freudenthal (La Súbita) o Burpees de Miquel Mas Fiol. A més, entre les novetats principals hi ha Els viatges de Bowa de La Gata Japonesa; La caiguda de Jaume Viñas i Oriol Casals (TeDebat) i La dona del paraigua de Rosa Gamiz.
Aquest any el Torneig de dramatúrgia arriba a la 7a edició, i hi participaran l’Escola Pia i l’Insitut Salvador Espriu de Salt, i FEDAC Sant Narcís i l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona. Com a premi d’enguany, l’alumnat participant tindrà l’oportunitat de compartir una trobada amb el dramaturg Jaume Viñas i assistir a una sessió especial de Fantasyland, el text amb què l’autor va guanyar la XIV edició del Torneig de dramatúrgia catalana del festival.
D’altra banda, tres centres educatius de Salt crearan un espectacle de teatre musical juntament amb la companyia Hermanos Ibarra Roa i que reunirà 90 persones dalt l’escenari. La creació de l’espectacle, que es titularà Serà un dia que durarà anys i inclourà com a homenatge cançons del cantautor Ovidi Montllor, s’allargarà tres mesos en els quals faran tallers d’actuació, cant i expressió coral. L’estrena es farà el 29 de novembre a la plaça Llibertat de Salt dins el Temporada Alta. Els tres centres educatius que hi participaran són Silvestre Santaló, el CEE La Maçana, FEDAC Salt i l’institut Vallvera.
Més formació
Més enllà de la durada del festival, la Fundació aposta per ampliar les propostes artístiques per als centres educatius la resta de curs escolar. D’una banda, aposta per seguir ampliant el catàleg de la plataforma A Distància, que ja reuneix prop de 30 vídeos amb continguts que vinculen arts i educació. Recentment, ha incorporat cinc nous vídeos formatius per a docents de teatre documental, circ, literatura i artesania i, durant aquest curs, sumarà dues novetats més: una proposta de treball inspirada en l’espectacle Nua (Radiografia d’un trastorn) amb l’actriu Ann Perelló i una altra de cos i moviment a partir de l’obra Ona amb la complicitat de la coreògrafa i ballarina Laura Alcalà Freudenthal.
Les artistes se sumen a la col·lecció Artistes a l’aula, que ja compta amb propostes de cabosanroque, Ángel Duran, Les Impuxibles, Jordi Oriol, La Virgueria, Roser López Espinosa, José y sus Hermanas, Oriol Casals i Marta Hernández (TeDebat), Marcel Tomàs, Engruna Teatre i Cia. Impàs.
Més de 36.000 participants
Des de l’any 2017, han participat en les propostes educatives d’A Tempo 36.947 estudiants i 3.827 docents, amb la implicació de 554 artistes i formadors. En conjunt, s’han dut a terme 1.322 accions educatives on hi ha participat 55 centres educatius i concertats d’un total de 59 a Girona i Salt. En l’edició d’aquest curs, el programa educatiu ja registra més de 6.300 alumnes inscrits de 49 escoles i instituts.
