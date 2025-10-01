Entrevista | Luis Zahera i Lucía Caraballo Protagonistes de la sèrie ‘Animal’
«El problema no és que t’encasellin com a actor, sinó no treballar»
"Esperem que tot vagi a millor pel que fa a les relacions amb els animals i es deixi enrere aquella violència i aquelles crueltats que s’hi cometien."
Rodrigo Paz
Luis Zahera i Lucía Caraballo protagonitzen Animal, la nova sèrie de Netflix que pretén conquistar al públic a base d’humor i retranca gallega des d’aquest divendres.
Com definirien la sèrie Animal?
-Lucía Caraballo (L. C.). Una comèdia amb un to molt diferent, molt fàcil de veure per a tota la família, amb personatges molt humans amb els quals ens podem sentir molt identificats i que llança un missatge superbonic de l’amor pels animals.
-Luis Zahera (L. Z.). També es pot veure el conflicte generacional entre un que ja va per als 60 anys i una jove, el conflicte de l’urbà contra el rural en clau de comèdia i com és la vida, amb els seus conflictes, els seus amors, les seves desgràcies i els seus disgustos. I que està rodada a Galícia!
Hi interpreten Antón, un veterinari amb molt males puces, i a Uxía, l’encarregada d’una botiga-boutique per a mascotes situada a Santiago. Com els arriba aquest paper?
-L. Z. Jo ja portava col·laborant amb la productora Alea Media moltíssim temps, amb Entrevías, Vivir sin permiso... El productor Aitor Gabilondo em va plantejar aquesta sèrie i em va semblar una idea meravellosa.
-L. C. En el meu cas, vaig fer un càsting per al pilot d’una sèrie sense gaire més informació. Jo vaig veure que era per a una sèrie gallega i, des de l’absolut respecte i que el meu avi és gallec, em vaig llançar a la piscina fent l’accent com vaig poder. Més tard, em van cridar i em van dir que faria una sèrie amb Luis Zahera i Víctor García León. Allò em va fer una il·lusió que em volia morir. Aquest projecte he intentat fer-lo amb el màxim amor i molt respecte a Galícia.
Sent madrilenya, ha hagut d’interpretar l’accent gallec. També han hagut de dur a terme les dues escenes amb animals reals, especialment en el cas de Luis Zahera. Imagino que no els ha resultat senzill preparar-se per a aquests papers…
-L. Z. Tots dos som actors que col·laborem moltíssim l’un amb l’altre, que sempre ens estem vigilant, assessorant i intentant enriquir les coses. Tot va sortir molt bé i ens vam divertir molt.
-L. C. Sí! Ens vam divertir un munt tirant-nos a la piscina.
-L. Z. A més, estàvem assessorats per un veterinari i sota la batuta de Víctor García León.
Lucía, què tal ha estat ser picheleira (gentilici de Santiago) durant nou capítols?
L. C. No sabia el que era ser picheleiro fins a rodar aquesta sèrie, va ser una paraula que em va ensenyar Luis Zahera i que vaig incorporar ràpidament. M’he enamorat de la ciutat, que està molt vinculada al meu avi, ja que ell va estudiar Dret a Santiago, m’ho he passat genial i vaig poder conèixer aquest verí líquid que és el licor de cafè.
Un dels temes que aborden en la sèrie és la bretxa generacional en posar-se en la pell de dos personatges molt distints i de generacions molt diferents.
L. Z. Crec que és un valor de la sèrie, un bon fonament de la sèrie. Dues generacions que, al principi, estan una mica descol·locades. Principalment l’Antón, que ha de demanar-li feina a una dona més jove que ell, que per postres és la cap, que és la que talla el bacallà, però, a poc a poc, ells es van donant suport l’un a l’altre i evolucionen fins al punt de riure junts i explicar-se la vida.
En aquest intent d’humanitzar els animals, els infantilitzes. Ara cometem altres tipus d’errors que abans no es cometien, però preferim aquest tipus d’errors.
Tots dos protagonistes són idealistes a la seva manera. S’hi senten reflectits?
-L. Z. Jo em sento reflectit en el pessimisme d’Antón.
-L. C. Jo soc positiva per naturalesa i la manera de relacionar-me amb els animals i amb les persones és similar a la d’Uxía. Enfront dels problemes i la necessitat aliena, sigui animal sigui humana, sento molta empatia.
-L. Z. Doncs no la perdis mai.
Vostè (Luis Zahera) sempre s’ha queixat que l’encasellen. Se sentirà així després d’interpretar l’Antón?
Em queixo perquè, en aquesta feina, imagina’t que ets un nen que has de jugar sempre amb la mateixa joguina, que sempre has de jugar a fer un personatge que és malvat... Dit això, aquesta és la queixa, però el problema no és que t’encasellin, el problema és no treballar, amb la qual cosa, soc molt afortunat, perquè no em falta feina. Amb l’edat, ara que venen els joves, ja et van endolcint els personatges, ja és el meu moment per a fer d’oncle, de pare, d’avi... Gràcies a Déu, com deia la meva mare, les coses es van endolcint, però cap problema amb fer malvats.
La sèrie també reflecteix la realitat que moltes persones tracten les seves mascotes com si fossin els seus fills. No acaronem massa els nostres peludets?
L. C. Jo tinc aquest tipus de tracte amb la meva gateta Muriel. L’important és el benestar animal. Una altra cosa és crear les necessitats que no tenen i pot ser que desenvolupin ansietat per coses com el menjar. A la meva gata li ha passat. La premio tant amb menjar que, al final, desenvolupa ansietat pel menjar. Fins i tot això és una sobreprotecció per a ella i, en aquest intent d’humanitzar-los, els infantilitzes. Ara cometem altres tipus d’errors que abans no es cometien, però preferim aquest tipus d’errors.
L. Z. Abans es cometien barbaritats. Jo vaig veure com anaven a pedrades amb els gossos. També recordo alumnes que, a col·legi, amb la gasolina d’un encenedor feien paranys per a un pardal i se’ls xopava en gasolina i se’ls calava en foc. Jo això ho vaig viure. Gràcies a Déu, la societat va cap endavant, les lleis van cap endavant, i esperem que tot vagi a millor pel que fa a les relacions amb els animals i es deixi enrere aquella violència i aquelles crueltats que s’hi cometien.
