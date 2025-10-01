«La qüestió de la felicitat és curiosa, perquè depèn de la perspectiva»
El gironí Francesc Duch Casanova publica «Vòrtex», l'obra guanyadora del darrer premi Recvll de Narrativa Joaquim Ruyra
L’escriptor gironí Francesc Duch Casanova (Girona, 1987) va guanyar el Premi Recull de Narrativa Joaquim Ruyra amb Vórtex. El recull de contes que ara arriba a les llibreries amb Cap de Brot Edicions explora la resistència de les persones davant de les pèrdues, els dols i la felicitat, i consolida l'autor com una de les veus emergents del panorama narratiu català.
És gironí però també una mica rodamón.
Soc de Girona, però durant molt de temps vaig estar treballant fora, sobretot a París i Montreal.
Com un fisioterapeuta es converteix en escriptor?
Ho assumeixo a partir dels vint-i-tres o vint-i-quatre anys, començo a tenir inquietuds tant en la lectura com en l’escriptura, i començo a escriure. Em presento a concursos i veig que el que escric té un cert èxit.
Els escriptors gironins compten amb suport o van per lliure?
Actualment és molt complicat ser un autor de casa, gironí, i fer-se un lloc. Això està molt clar. És complicat si no tens connexions o persones conegudes dins del ram o no ets un autor premiat.
Com és el món que habiten els seus personatges?
Jo crec que habiten un món contemporani on es centren a lluitar contra els contratemps del dia a dia. Són personatges molt corrents, molt normals, la gent s’hi pot sentir identificada.
A grans trets, és un món feliç o un on costa trobar la felicitat?
Jo crec que en el món en què viuen no és un món en extrem difícil, no és un món infeliç, però sí que viuen situacions infelices. És el que ens passa a molts de nosaltres.
La felicitat és un efecte melangiós, una cosa que recordem quan ja ha passat?
La melangia és un sentiment molt interessant que travessa molts dels personatges del llibre. Alguns d’ells sí que són conscients del moment feliç que viuen, i n’hi ha d’altres que no se n’adonen. Passa molt. No ens n’adonem fins que ja ha passat i ens diem, ostres, que bé que estàvem abans. Serien genial poder sentir en el dia a dia la felicitat que vivim.
El noto positiu. Ho és?
Sóc feliç. La qüestió de la felicitat és curiosa, perquè depèn de la perspectiva. No necessito grans epopeies per sentir-me feliç.
Segons l’editorial, els seus personatges no fugen, resisteixen.
Resisteixen els embats de la vida. Són personatges que s’hauran d’enfrontar amb ells mateixos, no n’hi ha cap que digui que té un problema i que es farà a un costat. Si he de viure la vida que tinc, faig front als imprevistos.
Escriure és fugir o resistir?
És resistir el dia a dia i fugir una mica a nivell mental. L’escriptura el que m’ajuda és a fusionar la vida que tinc i poder-ne crear d’altres. I jo crec que això és preciós.
Situa els personatges a l’ull de l’huracà. Una calma falsa. Quina calma falsa de la vida real li resulta més sospitosa?
No crec que jo en particular estigui vivint una falsa calma. Sí que és cert que, de manera general, quan mirem les notícies ens adonem que estem a l’ull de l’huracà.
Els seus contes obliguen el lector a prendre partit. Vostè de part de qui està?
Sí, intento que en els meus contes el lector prengui partit. El que m’interessa és que faci efecte en el lector, que xoqui amb ell i que el canviï. Està bé que el lector prengui part. Pel que fa a mi, formo part de la meva família. Però també del meu propi món. És important que cadascú es creï el seu món. I jo tinc la sort de poder crear el meu, en el món real i en el món literari.
Què li agradaria que el públic o els lectors valoressin del seu llibre?
La feina que hi ha al voltant d’ell. Ara que estem en una època en què tot és consumisme, és important valorar la feina d’un llibre de proximitat, que està fet a Girona. És feina de tots que es doni valor a la cultura de casa nostra.
