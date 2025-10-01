‘Segundo premio’, Marin Karmitz, Martí Rom i Cineclub Manresa, Premis Nunes del cineclubisme català 2025
Torna la Setmana del Cineclubisme entre el 7 i el 12 d’octubre
Marin Karmitz, Martí Rom, Cineclub Manresa i ‘Segundo premio’, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, són els guanyadors dels Premis Nunes del cineclubisme català 2025. El 7 d’octubre s’inaugura a la Filmoteca una nova Setmana del Cineclubisme, un cicle de cinema programat i dedicat als cineclubs catalans i coorganitzat per la Federació Catalana de Cineclubs i la Filmoteca de Catalunya. Fins al 12 d’octubre es projectaran, a la Setmana del Cineclubisme, grans clàssics com ‘The Addiction’, d’Abel Ferrara, o ‘Tres colors: Blau’, de Krzysztof Kieslowski, presentada pel seu productor, Marin Karmitz, Premi Nunes internacional.
Si l’any passat el Premi Nunes internacional va anar a parar a la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, enguany el premiat és el realitzador, productor, distribuïdor i exhibidor franco-romanès Marin Karmitz, fundador d’MK2. A través d’aquesta empresa, Karmitz ha estat un dels agents de creació, difusió i promoció de cinema independent més rellevants de la segona meitat del segle XX i de la contemporaneïtat. Entre els directors als quals ha produït hi ha: Godard, Chabrol, Taviani, Angelopoulos, Resnais, Loach, Kieślowski, Malle, Ripstein, Kiarostami, Haneke, Sang-soo, Van Sant, Assayas, Kechiche, Salles o Dolan.
A més del Premi Nunes internacional, aquests reconeixements busquen premiar el més destacat de l’any i la trajectòria d’una personalitat o entitat en relació amb els cineclubs catalans. En aquest cas el Premi Nunes honorífic és per Martí Rom, cineclubista històric que, a través del Cineclub Associació d’Enginyers, i juntament amb J.M. Garcia Ferrer, ha publicat desenes de llibres dedicats a personalitats destacades del cinema català. Entre ells, José Luis Guerin, Llorenç Soler, Miquel Porter Moix, Joaquim Jordà o Antoni Padrós. El jurat dels Premis Nunes, format en aquesta ocasió per Pere Aznar (Cineclub Bigues i Riells), Sergi Calle (Cineclub Vic) i Joana Raja, exprogramadora de la Filmoteca de Catalunya, ha volgut destacar també la trajectòria de Rom, de més de mig segle de vinculació amb els cineclubs, així com de difusió de cinema alternatiu a través de La Central del Curt.
En la categoria de millor fet cineclubista, el Premi Nunes d’aquest any és per al Cineclub Manresa pel projecte Visuals, una iniciativa conjunta amb l'ajuntament que dona suport a cineastes novells del Bages difonent els seus treballs a través de sessions de cineclub i de l’acompanyament en altres festivals i mostres.
'Segundo premio'
I pel que fa al Premi Nunes a la millor pel·lícula catalana, la guanyadora, per votació popular dels cineclubs federats, és 'Segundo premio', d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez. La pel·lícula sobre Los Planetas va guanyar la Bisnaga d’Or a Màlaga o el Gaudí i Goya a la millor direcció.
Setmana del Cineclubisme
La Setmana del Cineclubisme 2025 farà un recorregut per clàssics a reivindicar i films a descobrir. Dimarts 7 d’octubre, la Filmoteca de Catalunya acollirà la sessió d’obertura, a la qual s’entregaran els Premis Nunes, i es projectarà 'The addiction', d’Abel Ferrara, amb Lili Taylor i Christopher Walken com a protagonistes. Dimecres 8 serà torn del Premi Nunes internacional, Marin Karmitz, que presentarà el clàssic de Kieślowski 'Tres colors: Blau'. Produït per Karmitz, el film va rebre, entre altres premis, el Lleó d’Or a Venècia.
La Setmana seguirà amb la guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula 'Nomadland', de Chloé Zao, proposada i presentada pel Cineclub Cisco Mosenya de Santa Perpètua de Mogoda, i Oasis of Now (Chee Sum Chia), film guanyador del Premi Quixot, que atorga la Federació Internacional de Cineclubs, al festival L’Alternativa 2024. Dissabte 11 d’octubre es projectarà 'La perla', clàssic del 1947 proposat pel Cineclub Bravo de Mèxic que adapta l’obra homònima de John Steinbeck i que va ser premiat, entre altres, a Venècia. Finalment, la Setmana tancarà diumenge 12 amb la projecció de diversos curtmetratges del mestre de l’animació letó Maris Putnins. Una sessió de carta blanca a Sefa Ponsatí, Premi Nunes honorífic 2024, que presentarà ella mateixa.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant