El CaixaForum repassa la història del còmic a partir dels seus originals
Una exposició recull 184 obres originals de grans mestres del gènere, com Hergé, Moebius, Hugo Pratt, Frank Miller o Francisco Ibáñez
De The Yellow Kid, el primer còmic en què els personatges parlen dins globus de text, al còmic en línia Joselito: la nova exposició del CaixaForum Girona ressegueix la història del còmic occidental a partir dels seus originals. Fins al 15 de febrer, Còmic. Somnis i història reuneix 185 obres signades per grans mestres del gènere, com Hergé, Moebius, Hugo Pratt o Francisco Ibáñez, Goscinny i Uderzo per recórrer més d'un segle d'història d'una forma d'expressió que va néixer a la premsa i que, de mica en mica, comença a entrar als grans museus d'art contemporani.
La mostra reivindica la doble condició del còmic, com a eina de reflexió sobre el present i el futur i com a mitjà de creació de móns imaginaris, a partir de pàgines originals, un material, fins no fa gaire, menystingut pels mateixos autors.
Ho recorda el periodista Vicent Sanchis, especialista en diferents àmbits del còmic i autor de la mostra, que "fins als anys seixanta, els mateixos artistes donaven més valor a la reproducció que al seu dibuix, quan la seva feina és d'una importància total", i per això molts s'han perdut o destruït. "La visió totalment mercantilista dels editors tampoc ha ajudat a preservar els fons", lamenta Sanchis, que presenta algunes de les millors peces de la seva col·lecció personal en aquesta exposició.
I és que, per reivindicar l'"embrió" d'un art -i d'una indústria- que mou milions de seguidors arreu del món, la mostra es nodreix sobretot de l'arxiu de Bernard Mahé, un dels grans col·leccionistes de còmic a Europa, però es complementa amb préstecs de col·leccions públiques i privades. També hi ha aportacions dels mateixos autors, en el cas de l'apartat destinat al còmic espanyol, i reclams com les espectaculars figures d'Astèrix i Obèlix que reben el visitant a la Fontana d'Or.
La directora del CaixaForum Girona, Anna Colomer, remarca que està pensada tant pel lector més erudit, que hi trobarà originals d'obres icòniques i primeres edicions de llibres i revistes, com el neòfit, per l'aproximació didàctica al gènere. S'articula en vuit grans àmbits, seguint un camí cronològic i també temàtic que explica la història del còmic a Amèrica i Europa, des dels seus inicis als grans diaris dels Estats Units fins a la novel·la gràfica, passant pel naixement dels superherois, l'edat d'or del còmic francobelga o la potent indústria que hi havia a Catalunya.
Entre els elements més destacats, s'hi troben un original i una reproducció de la sèrie del 1896 The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, considerat el primer còmic modern; originals de Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; Terry y los piratas, de Milton Caniff; Tintín, d’Hergé; Captain America i Fantastic Four de Jack Kirby; Flash Gordon, d’Alex Raymond; diferents obres de Moebius o Corto Maltès, d’Hugo Pratt.
No hi falten cap dels personatges més emblemàtics pel gran públic, com els herois de Marvel i DC, els Barrufets, Garfield, Snoopy o el Capitán Trueno, el Jabato o en Patufet.
I, més enllà de les dues dimensions, el muntatge que es pot veure al CaixaForum hi ha una reproducció a gran escala de 13, Rue del Percebe; i un espai dedicat a Astèrix.
El col·leccionista Bernard Mahé, comissari de l'exposició, celebra la bona acollida que ha tingut, ja que unes 370.000 persones han passat per la xarxa dels centres CaixaForum per veure-la. Girona és la darrera parada de la gira d'una exposició poc habitual, explica, perquè habitualment presta les seves peces per a mostres temàtiques o sobre un autor concret, mai havia fet una panoràmica tan àmplia.
