El CaixaForum repassa la història del còmic a partir dels seus originals

Una exposició recull 184 obres originals de grans mestres del gènere, com Hergé, Moebius, Hugo Pratt, Frank Miller o Francisco Ibáñez

Les imatges de la nova exposició del CaixaForum, dedicada al còmic

Les imatges de la nova exposició del CaixaForum, dedicada al còmic

Les imatges de la nova exposició del CaixaForum, dedicada al còmic / Marc Martí

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

De The Yellow Kid, el primer còmic en què els personatges parlen dins globus de text, al còmic en línia Joselito: la nova exposició del CaixaForum Girona ressegueix la història del còmic occidental a partir dels seus originals. Fins al 15 de febrer, Còmic. Somnis i història reuneix 185 obres signades per grans mestres del gènere, com Hergé, Moebius, Hugo Pratt o Francisco Ibáñez, Goscinny i Uderzo per recórrer més d'un segle d'història d'una forma d'expressió que va néixer a la premsa i que, de mica en mica, comença a entrar als grans museus d'art contemporani.

La mostra reivindica la doble condició del còmic, com a eina de reflexió sobre el present i el futur i com a mitjà de creació de móns imaginaris, a partir de pàgines originals, un material, fins no fa gaire, menystingut pels mateixos autors.

Ho recorda el periodista Vicent Sanchis, especialista en diferents àmbits del còmic i autor de la mostra, que "fins als anys seixanta, els mateixos artistes donaven més valor a la reproducció que al seu dibuix, quan la seva feina és d'una importància total", i per això molts s'han perdut o destruït. "La visió totalment mercantilista dels editors tampoc ha ajudat a preservar els fons", lamenta Sanchis, que presenta algunes de les millors peces de la seva col·lecció personal en aquesta exposició.

I és que, per reivindicar l'"embrió" d'un art -i d'una indústria- que mou milions de seguidors arreu del món, la mostra es nodreix sobretot de l'arxiu de Bernard Mahé, un dels grans col·leccionistes de còmic a Europa, però es complementa amb préstecs de col·leccions públiques i privades. També hi ha aportacions dels mateixos autors, en el cas de l'apartat destinat al còmic espanyol, i reclams com les espectaculars figures d'Astèrix i Obèlix que reben el visitant a la Fontana d'Or.

La directora del CaixaForum Girona, Anna Colomer, remarca que està pensada tant pel lector més erudit, que hi trobarà originals d'obres icòniques i primeres edicions de llibres i revistes, com el neòfit, per l'aproximació didàctica al gènere. S'articula en vuit grans àmbits, seguint un camí cronològic i també temàtic que explica la història del còmic a Amèrica i Europa, des dels seus inicis als grans diaris dels Estats Units fins a la novel·la gràfica, passant pel naixement dels superherois, l'edat d'or del còmic francobelga o la potent indústria que hi havia a Catalunya.

Entre els elements més destacats, s'hi troben un original i una reproducció de la sèrie del 1896 The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, considerat el primer còmic modern; originals de Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; Terry y los piratas, de Milton Caniff; Tintín, d’Hergé; Captain America i Fantastic Four de Jack Kirby; Flash Gordon, d’Alex Raymond; diferents obres de Moebius o Corto Maltès, d’Hugo Pratt.

No hi falten cap dels personatges més emblemàtics pel gran públic, com els herois de Marvel i DC, els Barrufets, Garfield, Snoopy o el Capitán Trueno, el Jabato o en Patufet.

I, més enllà de les dues dimensions, el muntatge que es pot veure al CaixaForum hi ha una reproducció a gran escala de 13, Rue del Percebe; i un espai dedicat a Astèrix.

El col·leccionista Bernard Mahé, comissari de l'exposició, celebra la bona acollida que ha tingut, ja que unes 370.000 persones han passat per la xarxa dels centres CaixaForum per veure-la. Girona és la darrera parada de la gira d'una exposició poc habitual, explica, perquè habitualment presta les seves peces per a mostres temàtiques o sobre un autor concret, mai havia fet una panoràmica tan àmplia.

