De Catalunya a Roma: música, història i espiritualitat a l’ambaixada cultural de Peralada i Montserrat
El conjunt de saxos Kebyart i el grup barroc Vespres d’Arnadí entusiasmen en el primer concert de l’ambaixada cultural i musical a la capital italiana
Marta Cervera
Una exposició i tres concerts formen part de l’ambaixada cultural catalana amb la qual el Festival de Peralada i l’Abadia de Montserrat han desembarcat a Roma. El primer, que des de fa uns anys organitza un festival de Pasqua celebra el seu quaranta aniversari el 2026 i Montserrat que commemora el seu Mil·lenari. Tots dos han sumat forces per fer brillar el patrimoni musical i cultural de Catalunya en un desembarcament que aquest dimecres ha tingut dos protagonistes a l’ambaixada d’Espanya a la Santa Seu: l’original conjunt de saxòfons Kebyart i l’orquestra barroca Vespres D’Arnadí que capitaneja Dani Espasa.
Salvador Illa va acudir a aquest concert amb música de cambra de Corelli, Scarlatti, Händel i Geminiani on va brillar la violinista Farran Sylvan James molt ben conjuntada amb la resta de la formació liderada per Espasa al clavecí en una sala de l’impressionant palau renaixentista que dona a la plaça Espanya de la capital italiana. Envoltada d’enormes tapissos i amb un mapa al sostre que representava el Tractat de Tordesillas, l’orquestra d’Espasa va transportar el públic al segle XVII.
El president Salvador Illa va acudir al concert dels Vespres d’Arnadí aprofitant la seva presència a Roma.
Illa va reconèixer a l’acabar l’aplaudidíssima actuació que mai abans havia escoltat el cèlebre conjunt català que ja havia actuat a Itàlia però mai a Roma. «Tinc molt recorregut de millora en matèria musical», ha declarat el president de la Generalitat que va ser aplaudit per tots els presents a petició de l’ambaixadora d’Espanya davant la Santa Seu, Isabel Celaà abans de començar el concert.
El president de la Generalitat es va perdre el principi de la vetllada en què els Kebyart van sorprendre els passejants de la plaça Espanya tocant una fanfàrria des del balcó del cèntric palau d’Espanya. La seva actuació va continuar després al pati central on la meravellosa acústica del qual va permetre disfrutar d’un variat programa que va posar en relleu la versatilitat i qualitat dels Kebyart amb una adaptació de la ‘Suite Pulcinella’ de Stravinsky d’aires barrocs primer. Després l’obra que Bernat Vivancos va crear per a ells: ‘Ay luna que reluces’. El compositor, molt unit a Montserrat, era entre els espectadors i va rebre molts aplaudiments a l’acabar aquesta peça contemplativa i intensa per moments que va entusiasmar el públic. El quartet es va acomiadar amb la coneguda melodia de la banda sonora de Nino Rota per al film ‘Ocho 1/2’.
Aquest dijous, Vespres d’Arnadí i la soprano Sara Blanch, tots dos molt units a Peralada, redescobriran obres sacres de Domenico Terradeglias, que és com a Roma coneixen el català Domènec Terradellas (Barcelona, 1713 - Roma, 1751), el compositor català més cèlebre del s. XVIII. El conjunt vocal Cantoría i el contratenor Juan Manuel Morales participen també en aquest espectacle.
Cada concert es realitza en un lloc especial. Si el primer ha sigut al Palau d’Espanya, el segon serà a l’ambaixada d’Espanya a Itàlia. I divendres, últim dia d’aquest irrepetible mix entre Peralada i Montserrat, s’inaugurarà l’exposició ‘Montserrat: una contribuzione benedettina nella constructione dell'Europa’ al Palau de la Cancelleria de Roma. Aquest edifici d'estil renaixentista pertanyent a la Santa Seu forma part del Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO el 1990. La música acomiadarà l’ambaixada cultural aquell mateix dia. Primer a la Casa dels Cavallers de l’Orde de Malta, el grup vocal Cantoría oferirà ‘El Jubilate’ i després, a l’església de Sant Elm all’Aventino l’Escolania i la Capella de Música Montserrat, amb la participació de Blanch, acomiadaran l’ambaixada musical que ha convertit Roma en capital de la cultura catalana per uns dies.
