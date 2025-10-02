Investigació
Confisquen 21 obres falses de Dalí en una exposició a Itàlia
La investigació es va originar després d'una denúncia de la Fundació Gala-Salvador Dalí, que va assenyalar "elements crítics respecte a l'autenticitat" d'aquestes obres
La Policia italiana ha confiscat aquest dimecres 21 obres atribuïdes falsament a l'artista Salvador Dalí, exposades actualment en una mostra a Parma, al nord d'Itàlia, i que havien estat prèviament inaugurades a Roma, segons informa l'agència EFE.
Les peces intervingudes, entre elles tapissos, dibuixos, gravats i diversos objectes, havien estat atribuïdes al mestre del surrealisme, encara que presenten indicis de falsificació, segons han informat els Carabinieri per a la Tutela del Patrimoni Cultural de Roma.
La investigació es va originar després d'una denúncia de la Fundació Gala-Salvador Dalí, entitat que gestiona i protegeix els drets de propietat intel·lectual de l'artista, la qual va assenyalar "elements crítics respecte a l'autenticitat" d'aquestes obres.
'Salvador Dalí. Entre art i mite'
Les obres formaven part de l'exposició Salvador Dalí. Entre art i mite, una mostra que reunia més de 80 peces procedents de col·leccions privades, entre elles escultures, litografies i documents inèdits, així com creacions d'altres autors del surrealisme com Joan Miró.
La mostra va estar oberta al públic a Roma entre el 25 de gener i el 27 de juliol, i es va traslladar a Parma, on va ser inaugurada el passat 27 de setembre i tenia previst romandre fins a l'1 de febrer de 2026.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona