Confisquen 21 obres falses de Dalí en una exposició a Itàlia

La investigació es va originar després d'una denúncia de la Fundació Gala-Salvador Dalí, que va assenyalar "elements crítics respecte a l'autenticitat" d'aquestes obres

El cartell de l'exposició.

Redacció

Roma

La Policia italiana ha confiscat aquest dimecres 21 obres atribuïdes falsament a l'artista Salvador Dalí, exposades actualment en una mostra a Parma, al nord d'Itàlia, i que havien estat prèviament inaugurades a Roma, segons informa l'agència EFE.

Les peces intervingudes, entre elles tapissos, dibuixos, gravats i diversos objectes, havien estat atribuïdes al mestre del surrealisme, encara que presenten indicis de falsificació, segons han informat els Carabinieri per a la Tutela del Patrimoni Cultural de Roma.

La investigació es va originar després d'una denúncia de la Fundació Gala-Salvador Dalí, entitat que gestiona i protegeix els drets de propietat intel·lectual de l'artista, la qual va assenyalar "elements crítics respecte a l'autenticitat" d'aquestes obres.

'Salvador Dalí. Entre art i mite'

Les obres formaven part de l'exposició Salvador Dalí. Entre art i mite, una mostra que reunia més de 80 peces procedents de col·leccions privades, entre elles escultures, litografies i documents inèdits, així com creacions d'altres autors del surrealisme com Joan Miró.

La mostra va estar oberta al públic a Roma entre el 25 de gener i el 27 de juliol, i es va traslladar a Parma, on va ser inaugurada el passat 27 de setembre i tenia previst romandre fins a l'1 de febrer de 2026.

