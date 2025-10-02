El periodista Marc Marginedas parlarà de Rússia en una conferència a Girona
La xerrada es farà dissabte a la Biblioteca Ernest Lluch de Girona i abordarà l’evolució que ha viscut el país i que l’ha dut a ser una potència
Marc Marginedas, periodista i excorresponsal a Moscou d’El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, presentarà dissabte la conferència «Rússia contra el món» (que va publicar fa uns mesos en forma de llibre) a la Biblioteca Ernest Lluch de Girona. Durant la xerrada, que presentarà Josep Martinoy, Marginedas explicarà com Rússia ha passat de ser un estat en crisi per la caiguda de l’URSS a convertir-se en una potència que desafia l’ordre mundial. Tot plegat, amb una mirada sobre els mecanismes de poder del Kremlin i el gir autoritari del règim de Putin.
Marginedas ha publicat fa pocs mesos el llibre Rússia contra el mundo. Más de dos décadas de terrorismo de estado, secuestros, mafia y propaganda (Ediciones Península). L'activitat es gratuïta però es demana inscripció prèvia. Les places disponibles estan exhaurides, però es permetrà l'entrada sense inscripció si hi ha baixes el mateix dia de l'activitat.
Marginedas ha destacat per la seva tasca com a corresponsal de guerra. Ha cobert la guerra de l’Iraq, Afganistan, la crisi del Dafur i la Guerra civil siriana, entre altres.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet