El periodista Marc Marginedas parlarà de Rússia en una conferència a Girona

La xerrada es farà dissabte a la Biblioteca Ernest Lluch de Girona i abordarà l’evolució que ha viscut el país i que l’ha dut a ser una potència

El periodista Marc Marginedas.

El periodista Marc Marginedas. / Toni Albir/EFE

Redacció

Girona

Marc Marginedas, periodista i excorresponsal a Moscou d’El Periódico, del mateix grup editorial de Diari de Girona, presentarà dissabte la conferència «Rússia contra el món» (que va publicar fa uns mesos en forma de llibre) a la Biblioteca Ernest Lluch de Girona. Durant la xerrada, que presentarà Josep Martinoy, Marginedas explicarà com Rússia ha passat de ser un estat en crisi per la caiguda de l’URSS a convertir-se en una potència que desafia l’ordre mundial. Tot plegat, amb una mirada sobre els mecanismes de poder del Kremlin i el gir autoritari del règim de Putin.

Marginedas ha publicat fa pocs mesos el llibre Rússia contra el mundo. Más de dos décadas de terrorismo de estado, secuestros, mafia y propaganda (Ediciones Península). L'activitat es gratuïta però es demana inscripció prèvia. Les places disponibles estan exhaurides, però es permetrà l'entrada sense inscripció si hi ha baixes el mateix dia de l'activitat.

Marginedas ha destacat per la seva tasca com a corresponsal de guerra. Ha cobert la guerra de l’Iraq, Afganistan, la crisi del Dafur i la Guerra civil siriana, entre altres.

