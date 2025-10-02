Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santiago Auserón estrenarà el seu projecte grec a la Bisbal

L'ex Radio Futura arrencarà al Vipsbalsound la gira de presentació de «Nerantzi» amb dos músics de Grècia i la cantant Anni B Sweet

La presentació del cicle, amb Anni B Sweet i Santiago Auserón.

La presentació del cicle, amb Anni B Sweet i Santiago Auserón. / Ajuntament de la Bisbal

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El cantant Santiago Auserón arrencarà a la Bisbal d’Empordà la gira internacional del seu projecte grec, Nerantzi, al costat dels músics Theodoros Karellas (guitarra) i Vaggelis Tzeretas (busuqui) i la cantant Anni B Sweet. La cita, el 7 de novembre al Teatre Mundial, serà el concert més destacat del Vipsbalsound, el cicle delicatessen que impulsa des de fa anys el periodista bisbalenc Pere Pons i que enguany inclourà una desena de recitals d’octubre a maig.

A més de l’ex Radio Futura, que en el nou disc que publica aquesta tardor adapta al castellà algunes de les grans cançons gregues del segle XX, també passaran per la Bisbal Maria del Mar Bonet, Marcelo Mercadante o Laura Andrés.

El cicle arrencarà el 17 d’octubre amb el nord-americà Jesse Davis, acompanyat per un quartet de músics catalans. El 21 del mateix mes serà el torn de Josemi Carmona, Antonio Serrano i Ignasi Terraza, en una nit dedicada a Paco de Lucía inclosa dins el festival FlamenGi.

Seguirà el 7 de novembre amb Auserón, que aquest dijous ha estat a la Bisbal amb Anni B Sweet, i el 28 de desembre amb Maria del Mar Bonet.

Ja el 2026 serà el torn de la pianista Laura Andrés (16 de gener) i dels germans bisbalencs Aleix i Genís Bou (30 de gener), que sumaran alguns convidats per a l’ocasió.

El 14 de febrer hi ha prevista l’actuació de Joan Monné, el 13 de març de Daniel García Diego. A l’abril hi passarà Marcelo Mercadante i, al maig, tancant el cicle d’enguany, Alfonso Vilallonga.

