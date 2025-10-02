Santiago Auserón estrenarà el seu projecte grec a la Bisbal
L’ex Radio Futura arrencarà al Vipsbalsound la gira de presentació de «Nerantzi» amb dos músics de Grècia i la cantant Anni B Sweet
El cantant Santiago Auserón arrencarà a la Bisbal d’Empordà la gira internacional del seu projecte grec, Nerantzi, al costat dels músics Theodoros Karellas (guitarra) i Vaggelis Tzeretas (busuqui) i la cantant Anni B Sweet. La cita, el 7 de novembre al Teatre Mundial, serà el concert més destacat del Vipsbalsound, el cicle delicatessen que impulsa des de fa anys el periodista bisbalenc Pere Pons i que enguany inclourà una desena de recitals d’octubre a maig.
A més de l’ex Radio Futura, que en el nou disc que publica aquesta tardor adapta al castellà algunes de les grans cançons gregues del segle XX, també passaran per la Bisbal Maria del Mar Bonet, Marcelo Mercadante o Laura Andrés.
El cicle arrencarà el 17 d’octubre amb el nord-americà Jesse Davis, acompanyat per un quartet de músics catalans. El 21 del mateix mes serà el torn de Josemi Carmona, Antonio Serrano i Ignasi Terraza, en una nit dedicada a Paco de Lucía inclosa dins el festival FlamenGi.
Seguirà el 7 de novembre amb Auserón, que aquest dijous ha estat a la Bisbal amb Anni B Sweet, i el 28 de desembre amb Maria del Mar Bonet.
Ja el 2026 serà el torn de la pianista Laura Andrés (16 de gener) i dels germans bisbalencs Aleix i Genís Bou (30 de gener), que sumaran alguns convidats per a l’ocasió.
El 14 de febrer hi ha prevista l’actuació de Joan Monné, el 13 de març de Daniel García Diego. A l’abril hi passarà Marcelo Mercadante i, al maig, tancant el cicle d’enguany, Alfonso Vilallonga.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit