Una dotzena d'artistes emergents exhibiran les seves obres a La Fira La Mosquitera
Se celebrarà dissabte a la plaça Miquel de Palol de Girona amb música i espectacles de màgia i foc
Dotze artistes emergents exposaran dissabte a La Fira La Mosquitera de Girona les seves obres, en un emplaçament que també oferirà actuacions musicals dels gironins Hatxe i DJ Kivili i espectacles de foc i màgia. L'esdeveniment se celebrarà a partir de les 16 h a la plaça Miquel de Palol de Girona, i tindrà com a novetats d'aquest any punts d'informació dinamitzats i performances que convidaran el públic a ser protagonistes de la fira.
La fira, organitzada per la cooperativa Efecte Mosquit, és el tret de sortida a la tercera edició del Projecte Mosquitera, una iniciativa de la cooperativa Efecte Mosquit que companya a dotze artistes durant vuit mesos en el seu procés de professionalització. Els participants d’aquesta tercera edició són Jana Orta i Armengol, Alba Calderón Paz, Rebeca Diez-Quijada Combarros, Míriam Bofill i Amorós, Alicia Caparrós Matas, Mireia Serret Barbany, Andreu Castells, Àfrica Mariné Méndez, Jaume Llunell Sánchez, Miriam Membrilla Mozo, Carla Martín Bonay i Javiera Pérez Vásquez.
Un dels organitzadors de la fira, Narcís Villodre i Armengol, indica que l'esdeveniment "consolida la voluntat d'apostar per Girona com a pol artístic", i situa com a objectiu "democratitzar la cultura i sensibilitzar sobre l'economia social".
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor