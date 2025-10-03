Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una dotzena d'artistes emergents exhibiran les seves obres a La Fira La Mosquitera

Se celebrarà dissabte a la plaça Miquel de Palol de Girona amb música i espectacles de màgia i foc

Una edició anterior de la Fira La Mosquitera de Girona.

Una edició anterior de la Fira La Mosquitera de Girona. / Júlia González

Redacció

Redacció

Girona

Dotze artistes emergents exposaran dissabte a La Fira La Mosquitera de Girona les seves obres, en un emplaçament que també oferirà actuacions musicals dels gironins Hatxe i DJ Kivili i espectacles de foc i màgia. L'esdeveniment se celebrarà a partir de les 16 h a la plaça Miquel de Palol de Girona, i tindrà com a novetats d'aquest any punts d'informació dinamitzats i performances que convidaran el públic a ser protagonistes de la fira.

La fira, organitzada per la cooperativa Efecte Mosquit, és el tret de sortida a la tercera edició del Projecte Mosquitera, una iniciativa de la cooperativa Efecte Mosquit que companya a dotze artistes durant vuit mesos en el seu procés de professionalització. Els participants d’aquesta tercera edició són Jana Orta i Armengol, Alba Calderón Paz, Rebeca Diez-Quijada Combarros, Míriam Bofill i Amorós, Alicia Caparrós Matas, Mireia Serret Barbany, Andreu Castells, Àfrica Mariné Méndez, Jaume Llunell Sánchez, Miriam Membrilla Mozo, Carla Martín Bonay i Javiera Pérez Vásquez.

Un dels organitzadors de la fira, Narcís Villodre i Armengol, indica que l'esdeveniment "consolida la voluntat d'apostar per Girona com a pol artístic", i situa com a objectiu "democratitzar la cultura i sensibilitzar sobre l'economia social".

