"Edge": un curt gironí de dansa que suma premis en festivals del món
El primer curtmetratge de ficció d’Abel Moreno, que presentarà dissabte al Cinema Truffaut, ha guanyat cinc premis i està nominat a una vintena de festivals internacionals
El Monestir de Santa Maria de Cervià de Ter i les ruïnes romàniques de Sant Llorenç de Sous són els dos emplaçaments on transcorre l’acció poètica del curtmetratge de dansa Edge del productor Abel Moreno, que presentarà el dissabte a les 12 h al Cinema Truffaut de Girona.
És el primer curtmetratge de ficció que fa Moreno, després de diversos projectes documentals d’èxit com el premiat Fugir de l’oblit (2016), protagonitzat pel gironí Josep Busó, supervivent del camp de concentració de Dachau i que relata la seva història fugint de l’horror.
La idea per Edge va estar molt temps guardada en un calaix, segons explica Moreno, i no va ser fins fa uns anys que va decidir materialitzar-la després d’explicar-ho durant un cafè a la ballarina ucraïnesa Gelya Andryushyna, que acabaria protagonitzant-lo juntament amb Akira Yoshida.
Edge té una durada de 14 minuts i parla de la incomunicació, l’aïllament i la repressió des d’un vessant poètic. L’acció transcorre en dos espais, un d’interior (el Monestir de Santa Maria de Cervià de Ter) i l’altre d’exterior (les ruïnes de Sant Llorenç de Sous). Durant la dansa, els ballarins es veuen superats per un vidre que els separa. «Vaig tenir la idea del curt fa cosa d’uns vuit anys, va ser com un flaix, la imatge d’un vidre que em separava d’una altra persona d’una manera simbòlica», sosté. «Vaig pensar que seria preciós fer-ho en forma de cinema de dansa, i que la idea metafòrica seria molt interessant». La relació de Moreno amb la dansa ve de lluny: «sempre m’ha agradat ballar a nivell lúdic», admet. La música acompanya la dansa dels ballarins i ha estat composta expressament pel curt pels músics Sasha Agranov, Pablo Wayne i Nihan Devecioglu.
Primera incursió al cinema
El canvi de format i l’entrada al món cinematogràfic ha implicat canvis en el seu ritme de treball al qual estava habituat i en la preparació i producció del projecte. «Un documental el pots fer amb tres persones, però al cinema necessites molta gent, una desena tirant curt», diu. A Edge n’hi han participat una trentena, diu contant-los. Per ell, tot era nou: «organitzativament és tot molt més complicat tot i tenir poc temps de rodatge, i la distribució també es complica si no saps per on has de buscar», diu. «Al principi anava molt perdut fins que vaig anar-ho trobant tot».
El projecte va aconseguir arrencar a partir d’una beca Agita de l’Ajuntament de Figueres i del suport de la Diputació de Girona. En canvi, indica que no va aconseguir suport econòmic de l’Ajuntament de Girona tot i intentar-ho durant dos anys en dues convocatòries.
Premis i nominacions
El curt ha guanyat cinc premis, entre els quals a millor projecte de cinedansa i a millor curt experimental artístic. També està nominat a 23 Festivals Internacionals d’arreu del món, entre els quals a països com el Brasil, l’Iran, Estats Units, Itàlia, Veneçuela, les Filipines, l’Argentina, Alemanya, la Xina i Suïssa. A l’Estat, està nominada a dos festivals de Madrid, un de València, un a Valladolid, i també al Choreoscope (Barcelona Dance Film Festival).
La rebuda del seu primer projecte cinematogràfic ha estat molt bona, segons diu: «està anant molt millor del que m’esperava, pensava que podia aconseguir algun guardó, però no tan ràpid», expressa Moreno. «De fet, no havia tingut mai tants premis i en tan poc temps», celebra.
Després de la presentació a Girona, on Moreno també assistirà i es farà un col·loqui on contestarà les preguntes i comentaris que faci el públic, Edge es presentarà a Barcelona el 27 de novembre als Cinemes Girona dins el Festival Choreoscope.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit