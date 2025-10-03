Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El festival Mot girarà al voltant del viatge en la literatura

La periodista Eva Vàzquez serà la comissària de la dotzena edició, que se celebrarà el març del 2026 a Olot i Girona

La periodista i escriptora Eva Vàzquez.

La periodista i escriptora Eva Vàzquez. / Martí Albesa

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El festival de literatura Mot dedicarà la dotzena edició al viatge com a tema literari. Sota el títol «Me’n vaig. El viatge en la literatura», el certamen de Girona i Olot explorarà les múltiples facetes del viatge, des dels desplaçaments físics i els grans relats d'aventura fins als recorreguts interiors i les transformacions personals. El festival del 2026, que se celebrarà del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona, estarà comissariat per la periodista i escriptora Eva Vàzquez.

El festival convidarà autors per proposar una reflexió sobre el viatge com a motor de la creació literària i com a metàfora de la vida. Segons Vàzquez, el viatge no és només el desplaçament d'un lloc a un altre, sinó la recerca d'un "altre jo" i el descobriment de la màgia que hi ha més enllà del quotidià.

Així, la programació buscarà tocar diverses maneres de viatjar, incloent-hi els viatges plaents, els involuntaris, els forçosos (com els de l'exili o les migracions), els que transformen i els que fan mal. Abordarà també la manera en què els objectes i els espais quotidians poden ser punts de partida per a la fabulació i la memòria, una altra forma de viatjar sense moure's del lloc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents