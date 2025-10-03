El festival Mot girarà al voltant del viatge en la literatura
La periodista Eva Vàzquez serà la comissària de la dotzena edició, que se celebrarà el març del 2026 a Olot i Girona
El festival de literatura Mot dedicarà la dotzena edició al viatge com a tema literari. Sota el títol «Me’n vaig. El viatge en la literatura», el certamen de Girona i Olot explorarà les múltiples facetes del viatge, des dels desplaçaments físics i els grans relats d'aventura fins als recorreguts interiors i les transformacions personals. El festival del 2026, que se celebrarà del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona, estarà comissariat per la periodista i escriptora Eva Vàzquez.
El festival convidarà autors per proposar una reflexió sobre el viatge com a motor de la creació literària i com a metàfora de la vida. Segons Vàzquez, el viatge no és només el desplaçament d'un lloc a un altre, sinó la recerca d'un "altre jo" i el descobriment de la màgia que hi ha més enllà del quotidià.
Així, la programació buscarà tocar diverses maneres de viatjar, incloent-hi els viatges plaents, els involuntaris, els forçosos (com els de l'exili o les migracions), els que transformen i els que fan mal. Abordarà també la manera en què els objectes i els espais quotidians poden ser punts de partida per a la fabulació i la memòria, una altra forma de viatjar sense moure's del lloc.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor