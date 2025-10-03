Nou artistes presentaran obres fetes a mida per l'edició d'aquest any de la Bianyal
Se celebrarà l'11 d'octubre al Mas Sobeies amb intervencions de Claudi Casanovas o el tàndem format per Jordi Guillumet i Mònica Rosselló
Fins a nou artistes presentaran l’11 d’octubre intervencions artístiques fetes a mida dins la Bianyal, la mostra d’art de la Vall de Bianya. La dotzena edició d’aquesta mostra d’art inclou noms com Claudi Casanovas o la parella d’artistes Jordi Guillumet i Mònica Rosselló, i es durà a terme a diverses estances interiors i exteriors del Mas Sobeies. La jornada inclourà un dinar i música amb la dj Elsa Guerra durant la tarda. Tanquen la selecció d’artistes Pol Clusella, Joan Pallé, Berni Puig, Dolors Rusiñol i Irena Visa.
Els artistes que participen a la mostra són escollits per un membre de l'associació cultural Binari, organitzadora de la mostra, segons diversos criteris com l'afinitat amb un artista o l'encaix d'una proposta en l'emplaçament de la Bianyal.
Un any més, la Bianyal concentrarà totes les intervencions en aquest mas garrotxí del segle XIII, amb diferents instal·lacions, videoprojeccions i pintura.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar