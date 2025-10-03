Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou artistes presentaran obres fetes a mida per l'edició d'aquest any de la Bianyal

Se celebrarà l'11 d'octubre al Mas Sobeies amb intervencions de Claudi Casanovas o el tàndem format per Jordi Guillumet i Mònica Rosselló

La presentació de la 12a edició de la Bianyal.

La presentació de la 12a edició de la Bianyal. / Ajuntament de la Vall de Bianya

Redacció

La Vall de Bianya

Fins a nou artistes presentaran l’11 d’octubre intervencions artístiques fetes a mida dins la Bianyal, la mostra d’art de la Vall de Bianya. La dotzena edició d’aquesta mostra d’art inclou noms com Claudi Casanovas o la parella d’artistes Jordi Guillumet i Mònica Rosselló, i es durà a terme a diverses estances interiors i exteriors del Mas Sobeies. La jornada inclourà un dinar i música amb la dj Elsa Guerra durant la tarda. Tanquen la selecció d’artistes Pol Clusella, Joan Pallé, Berni Puig, Dolors Rusiñol i Irena Visa.

Els artistes que participen a la mostra són escollits per un membre de l'associació cultural Binari, organitzadora de la mostra, segons diversos criteris com l'afinitat amb un artista o l'encaix d'una proposta en l'emplaçament de la Bianyal.

Un any més, la Bianyal concentrarà totes les intervencions en aquest mas garrotxí del segle XIII, amb diferents instal·lacions, videoprojeccions i pintura.

