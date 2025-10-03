El premi de novel·la Just M. Casero rep 44 originals
L’obra guanyadora es donarà a conèixer el 30 d’octubre i serà publicada per l’editorial Univers
El premi de novel·la curta Just M. Casero, convocat per la Llibreria 22, ha rebut aquest any 44 originals. El jurat de la 45a edició dels guardons literaris està format per Mita Casacuberta, Josep Maria Fonalleras, Imma Merino, Cristina Masanés, Eva Vázquez i Jordi Gispert.
El nom del guanyador de l'edició d'enguany es donarà a conèixer el pròxim 30 d’octubre a les 20 h a la Sala La Planeta de Girona dins la programació de les Fires. L’editorial Univers publicarà l’obra guanyadora.
Elisabet Jané va guanyar l’edició anterior del premi amb la novel·la Coses que passen.
